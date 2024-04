Media sanción para revisar los números de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Al cabo de intensas negociaciones, la Cámara de Senadores logró alcanzar un completo consenso sobre un proyecto de ley clave, de "profunda significación social", según el discurso de su autor el senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), para crear una comisión para la reforma del sistema previsional en la provincia de Santa Fe.

El objetivo, según subrayaron los tres legisladores que hablaron en el recinto, es proteger la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de la Provincia que hoy tiene un déficit cuya proyección para el ejercicio 2024 arroja un rojo de $ 400 mil millones. "Es lo que cuestan 10 mil patrulleros o 4 ó 5 mil ambulancias", según su grado de complejidad para la respuesta médica, comparó el autor de la iniciativa que ya había advertido del problema y presentado el mismo proyecto en 2015.

Dijo que durante 2023 fueron 170 mil millones de déficit, pero que ahora en tan solo los primeros tres meses del año en curso ya se han acumulado más de 61 mil millones que "debe cubrir el Tesoro". Aunque el legislador no lo dijo, esos desequilibrios se cubren con aportes de todos los santafesinos, no solo de quienes se jubilan en la Provincia.

A esos números difíciles de sostener se suma la decisión política del presidente Javier Milei de aplicar un duro ajuste a las provincias que también incluye las jubilaciones y las transferencias a las cajas de los estados subnacionales. La Casa Rosada no parece dispuesta a cumplir con su obligación legal: cubrir en parte esos números y, así como Entre Ríos ya ha hecho pública su decisión de iniciar una acción judicial contra la Nación, hoy también la Cámara alta -con igual unanimidad- pidió al Poder Ejecutivo Provincial seguir ese cambio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si por la vía administrativa no se consigue el cumplimiento. El proyecto de comunicación en cuestión fue presentado por el justicialismo, que solo dispone de 5 bancas, pero fue votado también por los 14 de la mayoría que reúne el interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe que preside el presidente del bloque radical, Rodrigo Borla.

El sanjustino fue el miembro informante por la mayoría. Destacó la predisposición al diálogo de la bancada del justicialismo y de los funcionarios del gobierno provincial para que haya la mayor transparencia y quede claro que lo que se busca es una reforma previsional que no toque ninguno de los derechos adquiridos por los trabajadores, aunque cambie a futuro condiciones para el retiro laboral.

Además de Gramajo y Borla, desde su banca expuso la visión del justicialismo el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) quien destacó que su sector ha privilegiado el diálogo con los gremios y la posibilidad de hacer "aportes" a la ley que son relevantes respecto de "asegurar la participación de los trabajadores en la defensa de sus intereses" y de contar con un plazo mayor para que se expida la Comisión.

¿Qué dice el proyecto?

Producto del debate en comisiones tras la habilitación del expediente por parte del gobernador Maximiliano Pullaro el texto del oficialismo que fue firmado por casi todos los senadores de ese sector, se hicieron dos modificaciones relevantes para los intereses del sector laboral que mira con preocupación un cambio en las condiciones jubilatorias en medio de un contexto de ajuste inédito sobre los ingresos e intentos de reforma laboral para quitar derechos conquistados hace décadas.

La Comisión "tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un proyecto de reforma del régimen previsional vigente en la Provincia de Santa Fe" y estará integrada por: "a) Los presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; b) Seis senadores; Seis diputados; d) Cuatro representante del Poder Ejecutivo provincial; e) Cuatro representante de las organizaciones estatales de trabajadores". Y además, "los Bloques Legislativos, las organizaciones y sectores mencionados en el presente artículo que no integren la Comisión podrán designar un asistente, quien participará en carácter de observador informante", lo que abre aún más las puertas para el debate.

La Comisión será presidida por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, Rodrigo Borla, y su pleno "dictará su reglamento interno y tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con su cometido, pudiendo requerir informes de entes públicos o privados, citar a funcionarios públicos de cualquier rango o que se desempeñen en áreas relacionadas con el tema. También podrá convocar a toda persona o asociación que por su conocimiento sobre la materia pueda realizar un aporte en la elaboración del proyecto". Su plazo para "redactar un proyecto de Ley de Reforma del Sistema Previsional" es de hasta 120 días corridos a partir de la fecha de su constitución.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.