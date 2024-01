Tienen 10 años y se hicieron virales por su streaming sobre fútbol: “Empezó como un juego y terminó siendo un furor”

“Pasión por la redonda” es el programa que crearon Camilo, Santino, Caetano y Ramiro. Son amigos, juegan al fútbol y miran cada partido que encuentran. Sus debates fervorosos sobre goles, jugadores y clubes eran constantes. Así nació la idea del canal de streaming, con el objetivo de poder compartir sus opiniones con los demás y generar una conversación más amplia con el público que los sigue.

Con el apoyo de sus padres, iniciaron las transmisiones por Twitch y al grito de “Vamos, vamos los pibes” festejaron la conexión de 300 personas en vivo. Ese clip se hizo viral en las redes sociales y pasaron de tener 151 seguidores a 11 mil en la reconocida plataforma de streaming y 18 mil en Instagram.

Pero no todo fue color de rosa. La supuesta denuncia de un usuario por tratarse de una transmisión realizada por menores de edad les valió el famoso “baneo” de la cuenta. El término refiere a una prohibición de acceso que aplican las plataformas cuando alguien infringe las normas.

Tristes por la situación, contaron lo que les estaba pasando y lograron el apoyo de reconocidos streamers que se solidarizaron con ellos y pidieron públicamente la reactivación de la cuenta. Esto contaron Camilo, Santino y Caetano en diálogo con Infobae.

-¿Pueden creer todo lo que les está pasando?

Santino: -No, la verdad que es un sueño hecho realidad.

Camilo: -Literal. Es terrible. Nosotros lo empezamos a hacer como un juego y terminó siendo un furor. Gente que admiramos nos escribe…

Santino: -Nos sigue Davoo, la Cobra.

Caetano: -Nos siguen en Twitch. Ponzio. Uno que se llama Johnny de Ferro, nos sigue el club Ferro y un jugador más de Chicago.

Santino: -Y Tonali de Rosario Central.

Camilo: -Estamos re impactados.

-¿De dónde se conocen?

Santino: -Yo conozco a Camilo por fútbol y a Cae y a Ramiro los conocí gracias a él (señala a Camilo).

Caetano: -Yo lo conozco a Camilo por el colegio, desde segundo grado nos conocemos, y también lo conocí a él por Camino y a Rami también.

Camilo: -Todo lo armamos gracias a mi tío, que es el que tiene la sala donde grabamos. Mi mamá nos dijo: “¿Chicos ya que están todo el día hablando de fútbol, no quieren hacer un programa?”. Y fuimos recolectando chicos, haciendo un grupo, juntándonos y salió. Está re bueno.

-¿Se la pasaban hablando de fútbol?

Santino: -Obvio. Las 24 horas del día. 24 por 7. Literal.

Camilo: -Por algo es “Pasión por la Redonda”.

Las transmisiones que realizan se tratan en su mayoría de comentarios y datos sobre jugadores; y hacen un repaso por los distintos clubes, ligas y categorías. “Somos un grupo de amigos que hablamos de futbol y momentos vividos en Twitch”, así se presentan en su cuenta de Instagram.

-¿Hacer esto fue un sueño o fue algo que se encontraron y les gustó la idea?

Caetano: -En realidad fue algo que nos encontramos porque nosotros obviamente siempre queríamos tener más seguidores, intentábamos buscar la forma, la manera de tener más seguidores y de repente saltar de 151 a tener 11 mil en Twitch y ahora 18 mil en Instagram. Es un montón.

Santino: -A mí, mi madrina me había dicho que me tenía que hacer un programa como Davoo y hacer Twitch, streamer. Y ahora lo estamos haciendo.

Camilo: -Medio flashero la verdad ver todo lo que nos está pasando ahora.

-¿Cómo se hicieron conocidos? ¿Qué pasó?

Santino: -Nos volvimos virales por el “Vamos, vamos los pibes”.

Caetano: -Y también gracias a Coscu Army que es alguien que nos ayudó y puso ese clip en Twitter que llegó como 2 millones de visitas y después se sumó mucha gente. Davoo, La Cobra…

Santino: -Sí, muchas gracias a todos ellos que nos quieren ayudar a recuperar la cuenta.

Caetano: -También a Momo, a Will.

Santino: -Todo esto por el video de los 300 conectados al vivo, pero también en el que contamos que nos banearon la cuenta y que se nos cortó el streaming por eso.

-¿Por qué les banearon la cuenta?

Santino: -Un tipo nos denunció porque nos preguntó la edad, a propósito. Y grabó.

Caetano: -Sacó clip y lo mandó a twitch, seguramente. Calculamos que es eso.

Camilo: -Y eso está mal porque atrás del stream hay como 7 u 8 adultos.

-Y todos tienen la autorización de sus padres para hacer esto.

Caetano: -Sí, obvio.

Camilo: -Pero en las reglas de Twitch dice que no podés ser de tal a tal edad, que tiene que estar controlado por gente grande y atrás hay todos grandes.

Caetano: -Hasta el productor es grande, el que está atrás.

Camilo: -Por eso nos parece injusto porque estamos haciendo un stream.

Santino: -Estamos re contentos. Somos chicos haciendo un stream y de pronto viene alguien y nos denuncia.

-¿Qué edades tienen?

Camilo: -Los tres tenemos 10 años.

Camilo: -Y Rami tiene 11.

La fama

-¿Están disfrutando este momento de popularidad?

Los tres: -Sí, un montón.

-¿Quiénes son los más importantes que les escribieron?

Caetano: -Ponzio. Por Instagram. Le mandé la foto de mi papá con él que teníamos. Y hablamos por Instagram.

Camilo: -A mí me hablaron de Ferro, un montón de streamers que los miraba para saber noticias y que ahora nos siguen. Es medio raro. Ahora un montón de gente. ¿Ferro me quiere contactar? ¿Mi club a través del Instagram?

Santino: -A mí San Lorenzo me contactó para presentar un refuerzo y para salir con los jugadores.

-¿Son conocidos en sus colegios?

Caetano: -No, todavía no. Un chico amigo nuestro nos escribió que nos escuchó por la radio.

Camilo: -Sí, Benjamín. Le mandamos un saludo.

Caetano: -Y yo ayer me fui a cortar el pelo y una de las chicas que estaban ahí me dijo: “¿Vos sos el de la radio?”. Y yo le dije: “No, es mi amigo” (risas). Y a Rami, nuestro compañero que ahora está de vacaciones, en el aeropuerto le pidieron una foto.

Santino: -A mí en un grupo del colegio me dijeron: “Santi apareciste en la tele”.

-¿Y con el colegio que van a hacer?

Caetano: -Nada, seguimos normal.

Camilo: -Total los streams los hacemos a la noche.

Caetano: -Los hacemos los lunes 20:30. Y a veces hacemos Discord los viernes o algún día así que nos juntamos por la computadora y empezamos a debatir de fútbol. Grabamos pantalla y empezamos a debatir.

-¿Hay un acuerdo con los papás que si bajan las notas esto no se sigue?

Caetano: -No, no sé.

Camilo: -Por ahora no nos dijeron nada. Pero en el colegio por lo menos a nosotros nos va re bien. Así que por ahora no.

El fútbol y la Play

-Entre ustedes ¿quiénes se pelean más por fútbol? ¿Cómo son esas batallas?

Camilo: -Cae y Santi. Es entre River y San Lorenzo.

Caetano: -No sé por qué. En realidad, lo hacemos como broma. No es que nos odiamos de verdad.

Camilo: -Hacen debates de fútbol. Caetano le dice a Santi “Sansilencio”, Santi se enoja y empiezan a discutir de las copas...

-¿Y los otros dos chicos que los acompañan de qué cuadro son?

Santino: -Uno es de Ferro; y el otro de Boca.

-¿Y se pica con el de Boca?

Caetano: -Sí, no sé. No tanto.

Santino: -Y… Él es picante.

-¿Cómo son sus días? ¿Van a la cancha, a los clubes, juegan al fútbol?

Santino: -Yo voy cuatro veces por semana a fútbol.

Caetano: -Yo hago dos deportes: fútbol y handball.

Camilo: -Yo juego todos los días menos los lunes.

-Ustedes son 4 y a veces 5. Si tenemos que hacer un ranking de los mejores que juegan al fútbol ¿cómo sería?

Caetano: -Camilo, Santi, Benja, Rami y yo.

-¿Vos estás último?

Caetano: -Soy arquero. ¿Qué querés? (risas).

-¿Juegan a la play?

Los tres: -Sí.

-¿Quién es el mejor y con qué equipos juegan generalmente?

Camilo y Santino: -Cae es el mejor jugando.

Caetano: -A mí me gusta jugar con el Real Madrid, el Manchester City y River.

Camilo: -Juego con el City. No puedo jugar con Ferro porque no está en el FIFA. No entiendo por qué no está (risas). Con el Real Madrid o con el Bayer o el Barça.

Los tres chicos no engrosan la grieta que existe entre la ya clásica pregunta: “¿Quién es mejor Messi o Maradona?”. Lejos de polemizar sobre esta temática, se mostraron equitativos y conscientes de las eras que a cada uno le tocó vivir.

-¿Quién es el mejor jugador del mundo?

Los tres: -Messi.

Santino: -Si hubiésemos visto a Maradona, era Maradona.

Caetano: -Somos contemporáneos a Messi.

Camilo: -Messi si fuiste contemporáneo a la historia de ahora, a la Scaloneta; y Maradona si fuiste contemporáneo a la del ‘86, que muchos dirán por la Mano de Dios. Todos nuestros papás supongo que prefieren a Maradona.

-¿Conocieron a algún jugador de fútbol de la Selección?

Camilo: -Al “Huevo” Acuña. Tengo una camiseta firmada.

Caetano: -De la Selección, no.

Santino: -Él (señala a Camilo) tiene una camiseta firmada por Maradona.

-¿No les escribió nadie de la Selección?

Santino: -No, ojalá.

-Tienen un momento para dejarle un mensaje a la persona o al jugador que quieran ¿A quién le dejarían el mensaje y cuál sería el mensaje?

Caetano: -Yo le dejaría un mensaje a Messi, a la Scaloneta y a varios jugadores de River. Le diría a Messi si puede vernos o que se entere de lo que hacemos. Me moriría, sería algo increíble.

Camilo: -Primero agradecer a todas las personas que ya nos conocieron y nos saludaron. Me muero, literal, me caigo si Messi, Julián Álvarez, el Dibu o algún jugador de la Scaloneta nos escribe. Que nos escriban por favor. Sería un sueño si nos contactan por Instagram.

Santino: -Messi, todos los jugadores de la Scaloneta y los jugadores de San Lorenzo.

Caetano: -Sí, a mí los jugadores de River y también los históricos…

Santino: -El “Pipi” Romagnoli.

-¿Cuál es su sueño?

Caetano: -Conocer al muñeco Gallardo.

Camilo: -Entrar a la cancha con los jugadores a ver a Ferro, que todos me firmen una camiseta. Eso se puede y sería muy bueno. Conocer a cualquier jugador de la Scaloneta también me gustaría.

Santino: -Conocer al Dibu y a Di María.

-¿Les gustó ver el Mundial?

Caetano: -Sí, se sufrió.

Santino: -El Dibu nos salvó.

Camilo: -En el mundial me puse a llorar como cuatro veces. La final la vi con 38,5 de fiebre.

Streaming

-¿Les tiran hate por el stram?

Caetano: -Sí, a veces si.

Camilo: -Sí, pero poco.

Caetano: -Ahora a mi hermano y a los amigos los pusieron como moderadores así que si alguien escribe algo malo lo banean.

Camilo: -Pero la mayoría son todos mensajes apoyándonos.

Santino: -Ayer nos hacían bastantes preguntas como: “Messi o Ronaldo”.

Caetano: -El otro día fue un stream como para charlar.

Camilo: -Ponele que siempre hay 4 o 5 que nos dicen cosas y toda la gente les empieza a decirles: “Que ganas de molestar que tenés” “Cómo le vas a escribir eso a unos nenes…”

-¿A quién tienen como referente dentro del stream?

Los tres: -A Davoo.

Caetano: -Nos seguía en Twitch, pero ahora como nos banearon la cuenta…

Santino: -Igual la cuenta la vamos a recuperar y sino nos creamos una nueva.

-¿Usan mucho el celular?

Caetano: -Sí, bastante. Antes lo usaba, pero ahora más.

Camilo: -Obviamente, ahora un poquito más por el furor de que van dos días que lo hicimos. Por ahí en un mes, no es que vamos a estar todo el día así…

Pertenecen a la generación que se denomina alfa, que incluye a aquellas personas nacidas del año 2010 en adelante que han crecido en un mundo totalmente digital. Pero junto con la sabiduría innata de moverse entre la tecnología también parecen haber adquirido la capacidad de discernir lo efímero de las modas y tendencias en las redes sociales; y no se suben al caballo ganador antes de tiempo.

-Se los ve muy conscientes de que a veces hay un furor y que puede no durar mucho. ¿Cómo viven eso?

Camilo: -Sí. Ojalá que siga, pero lo más esperado es que no. Por eso hay que disfrutarlo porque ya es un montón llegar a esto.

-¿Qué se imaginan para dentro de unos años?

Caetano: -Y no sé. Lo primero es que hay que seguir con esto porque capaz es algo que dura una semana y después ya no te ve nadie.

Camilo: -Sí, hay que disfrutar el momento.

Caetano: -Hay que seguir haciendo entrevistas, hay que seguir haciendo stream e ir levantando de a poco.

Camilo: -Sí, principalmente hacer lo que nos gusta que es hablar de fútbol, divertirnos y hacer mini debates.

El streaming para ellos nació a partir de la pasión que llevan dentro por el fútbol, pero cuando piensan en el futuro se imaginan caminando en el mismo rumbo. Si bien faltan varios años para elegir a qué quieren dedicarse, en su mayoría fantasean con incorporar ese sueño a su vida cotidiana.

-¿Saben qué quieren ser cuando sean grandes?

Santino: -Futbolista.

Camilo: -Futbolista o algo relacionado al fútbol. Sino actor

Santino: -Sino periodista deportivo.

Caetano: -Es verdad. Futbolista, periodista o arquitecto.

-Para finalizar, ¿a quién les gustaría agradecer?

Santino: -Le agradecemos a Will, a Davoo.

Camilo: -A Rama City, a Momo.

Caetano: -A La Cobra, a La Agusneta.

Camilo: -Y muchas gracias que todo esto se está logrando por el lugar que nos da Sala de Pepa.

Caetano: -Y un saludo a Rama nuestro compañero que ya en poquito tiempo va a volver de Bariloche. Está de vacaciones.

Santino: -Nos pueden seguir en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube.

Los tres: -Y “Vamos, vamos los pibes”.

