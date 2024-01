Jamaica: puerta de entrada al Caribe exótico

La propuesta es tal como cantaba el músico jamaiquino Bob Marley en “Three Little Birds”: “Don´t worry about a thing, `Cause every little thing gonna be all right’” (“No te preocupes por nada porque todo va a estar bien”). Desde nadar en las cálidas aguas del Caribe, salir de excursión por montañas increíbles llenas de cascadas y ríos secretos o pasar una tarde de relax en las camas balinesas, tomar un trago frente a una gran piscina de aguas cristalinas hasta contemplar fabulosos atardeceres en medio del mar. Grand Palladium Jamaica Resort & Spa y Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa con la modalidad todo incluido están sobre la playa de Lucea, a 30 minutos de Montego Bay. Ofrecen diversas opciones de suites, con vista a la montaña o al mar; algunas cuentan incluso con piscina privada. Además, tienen una gran variedad de actividades para todas las edades: parque acuático para niños, restaurantes a la carta, shows nocturnos y más.

El clima tropical soleado todos los días del año, con una media de 26 °C, está asegurado, tanto como el bienestar que surge de tumbarse y disfrutar en Zentropia Palladium Spa & Wellness, donde se puede optar por baños de vapor, bañeras de hidromasaje de agua caliente y fría, sauna seco, baño turco, toboganes acuáticos, tratamientos de spa exclusivos y masajes corporales.

Cercanos a numerosos puntos de interés como las playas Doctor´s Cave y Fletcher Beach y a los arrecifes de coral del Parque Marino de Montego Bay, desde los Grand Palladium Hotels se realizan un sinfín de excursiones a los principales puntos turísticos: no solo a las playas paradisiacas sino también al interior más profundo, selvático, colmado de lagunas azules y ríos ocultos entre la vegetación. Imperdible explorar las famosas cascadas de Dunn's River y las menos conocidas Benta River o participar en actividades como tirolesa con vista al mar, circuitos en cuatriciclos y cabalgatas. Los huéspedes tendrán la oportunidad de probar los platos de los once restaurantes en los que se destacan distintas variedades gastronómicas.

Hay cocinas étnicas: japonesa, italiana, mexicana, india como también especializadas en carnes, pescados y arroces. Para despertar el paladar con los sabores del país está Xaymaica, que comparte delicias picantes e inconfundibles como el jerk chicken, las frutas frescas y los pescados. La experiencia se completa con tragos y bebidas con las que deleitarse en los quince bares dispuestos en diferentes zonas de los resorts. Comer rico, hospedarse en una habitación de lujo, hacer snorkeling en las aguas transparentes que abrazan la isla y ver arrecifes y peces en un ambiente amigable y con buena energía conforman un universo donde, como cantaba la leyenda del reggae, “no hay que preocuparse por nada porque todo va a estar bien”.



Fuente: La Nacion