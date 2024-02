Julieta Poggio confirmó que tuvo un romance con Marcos Ginocchio y describió cómo se llevaron en la intimidad

Julieta Poggio confirmó que tuvo un romance con Marcos Ginocchio, pero aclaró que no prosperó. “Marculi murió” fue la frase letal. Sin embargo, este martes sorprendió al dar detalles del vínculo y calificar a al salteño como amante.



“Ya está Marculi. Se confirmó y se murió en el mismo momento”, dijo en diálogo con el móvil de LAM (América). Al ser consultada acerca de las versiones que hablan de un romance desbordado de pasión, que comenzó en el hotel en el que los alojó la producción de Gran Hermano la primera noche después de que salieron del reality, negó: “No, eso no fue así, pero por respeto a él y a todo lo que pasamos, prefiero no contarlo”.

Respecto a las versiones que dio Yanina Latorre, quien aseguró que hubo encuentros furtivos en el departamento de un productor, la bailarina respondió entre risas: “Hubo errores. Tampoco fue tan así, si no te lo diría en este momento”.

Aunque el cronista intentó conseguir más detalles, ella se rehusó: “Siento que por respeto no tengo que contarlo. Sobre todo porque de verdad es una relinda persona y porque quedó todo bien entre nosotros. No quiero hablar mal de él porque no tengo por qué”.

Tras aclarar que no habló con Marcos de sus declaraciones, explicó que lo dijo porque no puede mentir. “Te juro... Se me sale la verdad, de adentro. Me preguntó ‘¿murió?’. Y le dije ‘sí, murió'”, recordó sobre su conversación con el movilero del Debate del Bailando (América).

A modo de cierre, el cronista quiso saber si Marcos había sido la mejor experiencia que tuvo con un hombre y ella se sinceró: “Fue una experiencia especial, muy especial para mí y... linda”. “¿Una vez o varias?”, repreguntó el periodista, pero ella retrucó: “Me lo guardo para mí”.

