Para Clara García, "Milei está planteando otra vez la grieta"

En las dos cámaras legislativas, el jueves no se pasó por alto la decisión del presidente Javier Milei de cortar los subsidios para el transporte automotor de pasajeros del interior del país y recortar en algo los de AMBA. Tanto en Senado como en Diputados hubo pronunciamientos fuertes y en la Cámara Baja algunos reproches cruzados entre justicialistas con radicales y socialistas por lo ocurrido ya en la gestión de Alberto Fernández. No obstante, todos rechazaron la decisión comunicada por el vocero presidencial.

La que también opinó sobre el tema fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la socialista Clara García quien tras la sesión ofreció una rueda de prensa con varios temas, entre ellos el transporte. En algún momento fue secretaria de Servicios Públicos del gobierno municipal de Rosario, argumento no mencionado en la rueda con periodistas pero del cual conoce y mucho.

García primero condenó lo que definió como "decisión intempestiva" del gobierno nacional de interrumpir los subsidios al transporte público de pasajeros eliminando el Fondo Compensador del Interior. Estos recursos llegaban a las empresas prestadoras de servicios de todo el país por fuera del AMBA. "No perjudica a la persona del gobernador sino a la gente porque hoy el boleto cuesta 340 pesos en Rosario y 380 en Santa Fe, pero el costo real de cada pasaje oscila entre 700 y 1.000 pesos según la ciudad. Esta decisión, autoritaria e insensible, golpea de manera directa el bolsillo de los sectores medios y bajos".

Después recordó que el fondo que se destina al transporte público "surge en buena medida del impuesto al gasoil, que se consume en todo el país. Santa Fe, siendo una de las provincias más productivas, es una de las que más aporta para que las tarifas no sean tan elevadas.No son sólo recursos del Tesoro nacional, sino que es el interior del país que aporta recursos para que luego se distribuyan a través de subsidios".

Después recordó que el fondo "hace 20 años, era solo para el AMBA y en aquel momento Miguel Lifschitz, como intendente de Rosario, reclamó junto a otros mandatarios que se federalice. Se logró, pero nunca de manera equitativa porque la mayor parte de los recursos sigue quedando en el AMBA", agregó.

"Pedimos al presidente que da marcha atrás con esta decisión tan perjudicial, que actúe con prudencia, planifique las acciones para superar esta crisis, convoque al diálogo, y prevea que los esfuerzos que estamos haciendo como sociedad sirvan para tenderle la mano a quienes peor la están pasando", concluyó sobre este ítem.

La presidente de la Cámara de Diputados destacó las posturas del gobernador Maximiliano Pullaro ante decisiones del gobierno nacional. "Ha estado a la altura de la defensa de nuestra provincia, fundamentalmente de su producción defendiendo a las pymes cuando iba a haber un avance en retenciones al sistema agropecuario e industrial, y también a nuestro biocombustible que es una de las industrias innovadoras de mayor calidad y cantidad de empleo en la provincia".

Pero ante las drásticas decisiones adoptadas por el gobierno nacional instó a fortalecer el gobierno de Unidos en la provincia. "El Gobierno Nacional tomó la decisión de discontinuar el diálogo y avanzar en cuestiones que nunca las habíamos visto cómo calificar de traición a quien piensa diferente.Debemos seguir como digo fortaleciendo un gobierno de Unidos que pone por delante a Santa Fe, a su gente, a su producción, a su empleo, por supuesto a sus finanzas. Esperamos que podamos volver a un canal de diálogo que permita que estas modificaciones no interfieran en la calidad de vida de la gente", subrayó.

La socialista insistió en el llamado al diálogo, a bajar la confrontación. "A todos nos resuena aquel vamos por todo de alguna presidenta anterior. Milei parece estar jugando hoy al todo o nada. La diputada Mónica Fein lo dijo muy claro, cuando parecía que todavía había posibilidad de votar la ley. Advirtió que si el presidente quiere todo o nada, probablemente se quede sin nada porque el diálogo político implica acuerdos, consensos" y puso como ejemplo lo que ocurre en la Legislatura donde no todo lo que se vota se hace con la letra exacta de cómo llega sea mensaje del gobernador o iniciativa de algún legislador.

También García señaló que el presidente Milei parece desconocer que los votos que obtuvo son tan válidos como los obtenidos por los que llegaron al Congreso, los gobernadores, etc. "Esa es la República. Cuesta pensar cómo sigue porque nunca habíamos visto un cimbronazo de el fundamento de la República. Nunca habíamos pensado que quien opina distinto y vota diferente una ley legítimamente de frente, puede ser considerado traidor u otras groserías que el presidente de lamentablemente ha expresado".

"Es otra grieta, así la está planteando" subrayó ante la consulta de El Litoral. "El presidente parece hablar por sus tuits, por sus tik toks o por sus likes o me gusta. Todo es muy confrontativo, muy grosero, de un grado de violencia verbal muy fuerte. Habla de gente de bien y los que no me votaron; de traidores. Hay que bajar ese nivel de confrontación,espero que el entorno del presidente le asesore para que haya respeto, diálogo. Yo quiero creer que al presidente le importa más el bienestar del país que vencer a quienes pueden ser sus opositores. Para eso tiene que modificar su actitud".

Tensiones

Sobre las distintas mesas paritarias constituidas a inicios del año, García admitió que las tensiones son normales entre quienes defienden a los trabajadores y entre quienes gobiernan. "Yo creo que el diálogo, más allá de esas tensiones naturales, está muy bien encaminado", destacó..

Juicio por Jurados

Clara García destacó la importancia de haber aprobado en el retorno a la actividad parlamentaria el establecimiento de los Juicios por Jurados en la provincia cumpliendo con lo que establecen las Constituciones nacional y provincial. "Se trata de incorporar la mirada de las ciudadanas y ciudadanos junto con la de los expertos del derecho cuando se juzguen determinados delitos, lo que nos va a permitir tener mejores resultados judiciales", celebró.

El nuevo tipo de juicio se estableció para causas penales. La conformación del jurado popular será obligatoria para una serie de delitos graves. El jurado se integrará con 12 miembros titulares –seis hombres y seis mujeres- y 2 suplentes, que serán sorteados y recibirán una paga de medio jus diario. La figura está contemplada en la Constitución desde 1853, y fue ratificada en la reforma de 1994. En la Argentina, diez provincias han implementado la modalidad.

Con informacion de EL Litoral.