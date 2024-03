Milei habló sobre la marcha atrás con el aumento de las dietas: “Muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”

Javier Milei habló luego de que trascendiera que desde la Presidencia dieron la orden de retrotraer los aumentos que se habían firmado en el Congreso para los diputados y senadores nacionales.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad”, comenzó el mandatario en diálogo con LN+.

Y sentenció: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”.

En el comienzo de la entrevista, el Presidente reflotó las críticas a los gobernadores por el traspié de la Ley Ómnibus en el Congreso. Lo hizo al ser consultado sobre algún error que pudiera marcar en sus primeros 90 días de gestión: “Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, es decir nosotros después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal. En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda”.

“Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y si vos te fijas el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”, agregó el libertario.

Asimismo, el jefe de Estado admitió que “este mes va a ser difícil”, pero aclaró: “Nosotros tomamos muchas medidas para aliviar y eso también fue destacado y ponderado por el FMI. Estamos duplicando la AUH, la Tarjeta Alimentar, lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo. Es más, a mí me parece bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados porque cuando se fueron ellos la jubilación mínima era de 80 dólares y hoy con el bono es de 200 dólares. Es la característica del gobierno anterior, son deshonestos”.

En este punto, el líder libertario se refirió a su intercambio con Alberto Fernández tras la acusación de que en la Quinta de Olivos se almorzaba y cenaba todos los días con champagne Cristal, algo que debió retractar: “Alberto me llamó por el tema del champagne y me contó que él es abstemio y, como estábamos con ese tema y todos me decían que Alberto era abstemio, entonces ahí me pareció que me comí una fake news. Pude validar con muchos periodistas que él es abstemio, le pedí disculpas y publiqué un tuit”.

Sin embargo, aclaró que no hablaron del escándalo de los seguros que tiene al ex presidente en la mira: “Eso está impulsado desde Capital Humano y están haciendo todos los trabajos para terminar con todo lo que sean actos de corrupción. De hecho, una de las cosas maravillosas que armó Pettovello en Capital Humano es una suerte de patrulla anticorrupción y cuando salen cosas a la luz las llevamos a la Justicia. Con el tema de la corrupción, vamos a ser implacables”.

Gran parte de la entrevista se centró en el futuro del dólar y las próximas medidas económicas, con la apertura del cepo y una libre competencia de monedas en el horizonte. Sobre la baja de la divisa estadounidense, Milei comentó: “A mi me parece que es notable lo que está pasando con el dólar porque es la moneda que más se apreció en el mundo y se cayó como un piano. Eso te quiere decir que en algún momento la inflación puede ser que se caiga como un piano. Eso en algún momento va a pasar”.

Y añadió: “Nosotros hemos decidido frenar la emisión monetaria. En ese contexto, ¿quiere decir que nosotros no emitimos? Sí emitimos, lo hacemos para comprar dólares. Tenemos comprados 9 mil 500 millones de dólares. No solo eso sino que hay unos instrumentos que había utilizado el BCRA de la gestión anterior que también implican que hay que pagarlas y también estamos pagando los pases. Absorbemos por el sector fiscal y eso hace que la base monetaria no cambie, esto es muy importante porque la base monetaria es un pasivo del Banco Central. Entonces estamos generando un saneamiento del Banco Central furioso y eso es lo que está haciendo que se derrumbe el dólar y eso te está cantando que de acá para adelante se va a derrumbar la inflación”.

Respecto al cepo cambiario, el mandatario ratificó que “cada vez está más cerca” e insistió con que “el dólar no sube porque no hay precios para comprarlo”. Sobre el crecimiento que proyectan, indicó: “Nosotros creemos que, en cuanto nosotros podamos tener equilibrados el balance del Banco Central, automáticamente abrimos el cepo que, dicho sea de paso, todos los días estamos sacando restricciones”.

Luego, Milei habló sobre la libre competencia de monedas que, según su visión, comenzará a regir en el corto plazo: “Vos tenés dos etapas de la libre competencia de monedas: una es con pesos y otra es sin pesos. En la primera etapa, vamos a ir con pesos y después la propia gente los va a ir llevando a que no haya más pesos. Una vez que nosotros abrimos el cepo, vamos a enviar un proyecto en el que sea un delito la emisión monetaria. En primer lugar, porque es una falsificación y una estafa. Está estafando a los que ya tienen precios y eso se traslada en impuesto inflacionario. En el último año entre emisión directa e indirecta se emitieron 13 puntos del PBI”.

En consecuencia, consideró que “el gobierno anterior fue un gobierno de delincuentes, lo que pasa es que es un delito que no está penado”. Por esto mismo, reiteró que, con el proyecto que llevarán al Congreso, “van a terminar yendo presos el presidente del BCRA, el presidente y los legisladores que aprueben eso”.

Más adelante en la conversación, al ser consultado sobre si la TV Pública seguirá el mismo camino que Télam, el mandatario explicó que “la idea es que todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”. “Todo lo que pueda pasar al sector privado va a pasar al sector privado. No debería quedar nada en manos del Estado. Un político chorro es el que viene y te dice: ‘No, hay que tener un Estado eficiente’ y no existe el Estado eficiente”, sostuvo.

En medio de las discusiones internas dentro del PRO por las nuevas autoridades partidarias, Milei dejó abierta la posibilidad a que exista un acuerdo con la fuerza política fundada por Mauricio Macri. “Nosotros tenemos una excelente relación con Macri, tengo una excelente relación con gente de su espacio como Bullrich y Petri”, indicó al enfatizar tanto Bullrich como Petri forman parte de su Gabinete.

De esta manera, indicó que “ve factible” un acuerdo con el PRO, pero aclaró que “como todas las cosas tiene que ser algo que surja naturalmente, no tiene que ser forzado”.

Por último, ratificó la creación del Consejo de Asesores Económicos. Al respecto, expresó: “Va a estar a cargo de Demian Reidel, vamos a tener a varios economistas destacados que van a partir de este consejo. Dentro también va a estar Ramiro Marra”. “La idea es estar pensando afuera de la caja”, reveló sobre cuál será el objetivo de este consejo. A su vez, desatacó el trabajo del equipo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de todos los funcionarios de las demás carteras. “Yo estoy muy contento con el Gabinete”, cerró.

