Pullaro: “Santa Fe aporta tres veces más de lo que vuelve del Estado nacional”

El gobernador Maximiliano Pullaro apuntó contra el gobierno nacional por la falta de federalismo en la redistribución de los recursos. Fue en la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el remate del primer lote de soja de la campaña, donde el mandatario provincial brindó un discurso con el foco puesto en la necesidad de fortalecer el interior productivo para la generación de riqueza en el país. En ese marco, señaló que la provincia aporta al Estado nacional “tres veces más de lo que vuelve” y llamó a rediscutir el modelo productivo de la Argentina. “Nosotros no le reclamamos al Estado nacional planes sociales, reclamamos recursos para invertir en infraestructura, que va a impactar en crecimiento”, manifestó.

La actividad tuvo lugar este viernes al mediodía y estuvo encabezada por el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni. Luego de la sequía que jaqueó al campo durante la última campaña, este año los organizadores destacaron el inicio de una temporada en la que se estiman lograr 50 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz, y unas 14 millones de toneladas de trigo. Por eso, el foco de la jornada estuvo puesto en la necesidad de que el gobierno nacional acompañe al sector productivo del interior con las inversiones que se demandan.







Con ese trasfondo, Pullaro tomó la palabra y señaló que en la Argentina que viene, Santa Fe debe comenzar a imponer una agenda política y pública que vaya en línea con el ADN de la provincia. En ese sentido destacó los esfuerzos que realizan tanto del campo como la industria en un contexto difícil para la mayoría de los sectores de la economía. “Somos esa gente que no fuga, que no se lleva la plata del interior productivo, sino que la reinvierte acá. Y que su felicidad es tener más tecnología, una maquinaria nueva; producir más en el campo y llegar a mejorar sus procesos en la industria. Eso es lo que somos, es la identidad de la provincia de Santa Fe”, sostuvo.

Asimismo, el gobernador señaló que los sectores productivos del interior del país no tuvieron preponderancia en la agenda de los distintos gobiernos nacionales y adelantó que la provincia pondrá en marcha una agenda de inversiones. No obstante, consideró que “no es justo” que sean las provincias quienes asuman ese rol, cuando la región centro aporta el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y es el núcleo desde donde salen el 40% de las exportaciones. “Nosotros hacemos inmensos aportes al fisco nacional y lamentablemente nada de eso vuelve a nuestras provincias productivas”, cuestionó y agregó: “Santa Fe aporta tres veces más de lo que vuelve del Estado nacional”.



En ese sentido, Pullaro remarcó que la agenda política nacional debe prestar más atención a lo que pasa en el interior del país: “Cuando decimos que necesitamos recursos, es para desarrollar al interior productivo. Necesitamos rutas para sacar nuestra producción y reducir costos logísticos. Necesitamos recursos para extender nuestra red energética y darle potencia a nuestra industria. Necesitamos recursos para extender nuestra red de gas y ser más productivos. Lo que queremos y pedimos es que nos permitan poder trabajar y para eso tenemos que tener y discutir cuál es el modelo productivo que va a tener la Argentina”.

Por último, Pullaro adelantó que se presentarán nuevamente ante el gobierno nacional con indicadores y datos concretos para mostrar los beneficios de potenciar el interior productivo. “Vamos a mostrar que si en la Argentina bajan las retenciones y empiezan a venir recursos al interior, el crecimiento económico va a ser tan virtuoso que nos va a permitir crecer, pero fundamentalmente sacar a tantos argentinos que hoy están bajo la línea de pobreza”, aseguró. “Nosotros no le reclamamos al estado nacional planes sociales, reclamamos recursos para invertir en infraestructura, que va a impactar en crecimiento”, finalizó.



Más voces

De la jornada también participó el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, con un breve discurso que fue en la misma línea. El mandatario local consideró que la Argentina debe seguir las experiencias productivas exitosas que se desarrollaron en todo el interior: “Las respuestas que este país necesita están vinculadas a poner infraestructura y recursos al interior. Y aprovechar la enorme ventaja que genera el desarrollo de esa producción y la ligazón que hoy tiene con la ciencia y la tecnología, con la educación y el conocimiento”.

Pero también se refirió a la ola de violencia que atravesó la ciudad a principio de marzo, con el asesinato de cuatro trabajadores en cinco días. En ese sentido agradeció al gobierno provincial y nacional por “ir a fondo en la búsqueda de la paz con la persecución a las bandas”, pero también a las instituciones, por el acompañamiento en un contexto tan duro para la ciudad: “Les pido que no aflojen y no cambien la actitud firme para combatir. No queremos que haya ninguna tarea terminada, porque este es un camino que lleva mucho tiempo, pero hoy estamos en una situación muy distinta a la que vivimos en esa semana”.





Durante la apertura del evento, Simioni también apuntó fuerte contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en la región. “Todos los años estamos igual. Debemos trabajar para que esas inversiones puedan realizarse de una manera seria porque no puede ser que la producción salga por camino de tierra y llegue a los puertos por un ripio”, cuestionó. En el evento no hubo representantes de jerarquía del gobierno nacional.

Con información de Pagina12