Cristina Kirchner apuntó contra los empresarios que recibieron exenciones fiscales y contra las prepagas

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado en un acto en el partido bonaerense de Quilmes y habló por más de una hora ante su militancia. Cristina abordó varios tópicos y llegando al final de su alocución, apuntó contra los empresarios que recibieron exenciones fiscales, como Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, a quien -de hecho- mencionó, y contra las firmas prepagas, aludiendo a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

En alusión a Galperin, la dos veces mandataria se preguntó si “es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones”. Tras lo cual reseñó: “Mercado Libre tuvo una exención fiscal de US$ 103 millones. Con eso sobra para todos los gastos de funcionamiento de universidades y hospitales del país”, aseveró.

Mientras, la extitular del Senado exhibía un cuadro que reflejaba que en 2023 la empresa obtuvo US$ 42 millones en beneficios fiscales como parte del Régimen de Economía del Conocimiento, US$ 67 millones en seguridad social (US$ 109 millones a los que se restaron US$ 6 millones como aportes Fonpec y honorarios de auditoría).

Además, Cristina advirtió que “Mercado Libre tiene 59% de sus empleados egresados de universidades públicas”. Seguidamente, aclaró que los sistemas de exenciones fiscales son valiosos para sectores que se inician. Y recordó que fue el exmandatario Néstor Kirchner -su marido- quien envió al Congreso de la Nación el primer régimen de ese tipo para las empresas tecnológicas, en 2007.

“Eso estuvo muy bien, porque recién empezaban. Estamos orgullosos de tener estos empresarios. Pero, ¿es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones fiscales?”, se preguntó. “Estuvo bien para promover, como cuando promovés un chico, pero cuando ese chico cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas empresas ya cumplieron la mayoría de edad, tienen que comenzar a devolver a la sociedad argentina todo lo que han recibido”, sentenció.

“¿Cómo que te fundís?”, le cuestionó Cristina Kirchner a Belocopitt

En la continuidad de su discurso, Cristina Kirchner criticó duramente al empresario y extitular de la Unión Argentina de Salud (UAS), cámara que agrupa a las firmas de medicina prepaga, Claudio Belocopitt. “¿Cómo que te fundís? Si no dejas de comprar de todo y no te fundís nunca”, aseveró al referirse al enfrentamiento entre las prepagas y el gobierno de Javier Milei.

Desde la actual administración acusaron a más de 20 empresas de haber cartelizado los precios de sus cuotas. Ante ello, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la retrotracción de los incrementos. Y tras la escalada del conflicto, Belocopitt, que ya había recibido una denuncia por el mismo tema por parte de la Coalición Cívica, presentó su renuncia a la presidencia de la UAS.

“¿Qué pasó con las prepagas, que tuvo que ir para atrás y no resolvió nada? ¿Por qué lo que debió hacer es dejar sin efecto el decreto y poder regular el precio, una capacidad que establecimos nosotros en el 2011?. Las prepagas tienen que ser sometidas a la Ley de Seguros”, opinó Cristina. Y, sin mencionarlo, fustigó a Belocopitt. “Dicen que se funden y el que hace poco era presidente de la cámara de las prepagas no deja de comprar de todo”, lanzó.

“¿Cómo que te fundís? Si no te fundís nunca, es mentira eso”, insistió. La ex titular del Senado aclaró que “eso no convierte en mala gente a los empresarios, pero cuando uno es empresario lo único que le importa es la rentabilidad. Nadie puede pedirle sensibilidad social. Pero no es que son insensibles, son empresarios”, concluyó.

