Santa Fe celebró la designación de Francos: "Es la contracara de Posse"

El gobierno provincial valoró positivamente la designación de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete de la Nación. Así lo expresó la vicegobernadora Gisela Scaglia, ante la consulta de El Litoral. "Es la persona indicada para ese lugar – dijo sin titubeos-. Guillermo Francos tiene una visión amplia de lo público y la mirada que un Jefe de Gabinete tiene que tener para entender cómo funciona el Estado", planteó.



A su criterio, es una persona "que le puede imprimir al gobierno nacional un rol más de gestión y de tener el tablero de control no sólo por el vínculo con las provincias, sino y sobre todo, porque tendrá decisión sobre lo que suceda en los diferentes Ministerios".

Para Scaglia, el flamante Jefe de Gabinete "jerarquiza" su desempeño anterior como ministro del Interior. En ese rol, garantizaba el vínculo y diálogo con las provincias, pero sin la potestad de poder decidir sobre muchas de las inquietudes que recibía. "Ahora, pasa a ser también la persona que va a tomar esa decisión, y eso es realmente importante. Lo pone en un lugar más de acción – insistió Scaglia- porque venía siendo un buen interlocutor pero se topaba con eso de 'acá no llego'. Ahora, no tiene excusas en ese sentido; me parece que puede ser un buen articulador con las otras áreas y eso va a ser muy importante. Francos es la contracara de Posse. Posse es una persona que no tenía ninguna intención de hablar con un gobernador o con un ministro de provincia. Y me parece que la figura del Jefe de Gabinete debe ser; no sólo la de quien más se vincula con los ministros al interior de su propio gobierno, sino también hacia afuera. Es decir, quien tiene la mayor voluntad de entender lo que pasa", expresó.

"No funciona"

Scaglia disintió a la hora de evaluar la renuncia de Posse como una crisis en el gobierno y gabinete nacional. "Para mí es al contrario – sostuvo-. Yo pienso que hay como una lectura de parte de Milei de que hay cosas que no están funcionando, aunque él no las quiera admitir públicamente. Entiendo que el Presidente está dispuesto a hacer movimientos; que ya no está pensando de manera tan cerrada planteando que no se cambia a nadie y que las cosas son sólo como a él le parecen. Lo veo positivamente".

Respecto de si no es contradictorio haber predicado el fin de la casta y terminar designando a un Jefe de Gabinete que proviene de la política tradicional, Scaglia consideró que el presidente "tomó nota de lo que pasa". Y planteó que "aun cuando no lo reconozca desde lo discursivo, está reflexionando respecto de que en seis meses de gobierno, no logró todavía sancionar una ley. Puede ser una crisis - concedió-, pero que muestra a un presidente dispuesto a corregir ciertas cosas para lograr sus objetivos. Hay presidentes que se enamoran de su equipo y no pueden ver lo que pasa afuera. En ese sentido, el cambio me pareció sano", concluyó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.