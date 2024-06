«Por la bomba que dejó el kirchnerismo»: José Luis Espert adelantó que las jubilaciones no mejorarán

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se pronunció sobre el sistema jubilatorio argentino, advirtiendo que las jubilaciones no mejorarán «hasta que se salga de la quiebra». En ese sentido dio su perspectiva sobre la aprobación de la Ley Bases el último viernes por la madrugada.

En una entrevista con Radio Mitre en el programa Sábado Tempranísimo, Espert explicó que “Argentina tiene un sistema de reparto. Es clave que el jubilado trabaje en blanco para cobrar más de la miseria de hoy. La Ley Bases tiene una reforma laboral importante. Tenemos más chances que antes que el piso que tocó la recesión se levante”. Subrayó la necesidad de una economía en crecimiento para combatir la pobreza y la marginalidad, afirmando que “no hay manera de ganarle a la pobreza y a la marginalidad si no hay crecimiento económico. El sistema previsional está quebrado. Hasta que no salgamos de la quiebra no habrá mejores jubilaciones”.

Además, el diputado de La Libertad Avanza señaló la crítica situación económica del país: “Los mercados están acompañando y la sociedad también. Viven una situación difícil por la bomba que dejó el kirchnerismo”. Añadió que el actual gobierno no planea devaluar la moneda y que “el dólar no está atrasado. El dólar sólo subió un 10% y el Riesgo País cayó un poquito en los últimos días. Milei está comprometido con el déficit cero. El Gobierno no va a devaluar. El dólar no está atrasado”.

Respecto a la reciente aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, Espert destacó: “Estamos contentos en el Gobierno y serenos. Son dos leyes que apuntan a ayudar a la gente. Se termina la industria del juicio para las pymes. Y el paquete fiscal es muy importante porque tiene una paquete de moratoria previsional. Terminamos con los impuestos de los Bienes Personales a la clase media. La clase media desaparece para pagar este tributo”.

Finalmente, Espert sorprendió al afirmar que la restitución del Impuesto a las Ganancias “es buena” para la clase media: “Ya existía el Impuesto a las Ganancias. Ahora tenemos un Impuesto mucho mejor al que teníamos antes y es progresivo”.

