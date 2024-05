Hugo Yasky: "La huelga fue consciente, libre y contundente"

Hugo Yasky evaluó los primeros meses del gobierno libertario y se mostró preocupado por el panorama frente al tratamiento de la Ley Bases y el presupuesto universitario. “Yo soy escéptico y tengo un fundamento, hace cinco meses que asumió este Gobierno y nunca fue convocada la CTA”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hugo Yasky es secretario general de la CTA y diputado nacional de UxP. Analizó el paro general y afirmó que fue masivo y contundente. “Fue una señal del rechazo a las políticas de Javier Milei”, sostuvo.

Alejandro Gomel: ¿Qué le dejó el paro de ayer? (por el jueves)

Fue una señal contundente de la masividad de la demanda y del rechazo a las políticas de Javier Milei. Creo que fue un paro de una contundencia que hacía mucho no había en la Argentina. Un paro, además, que no tuvo movilización, porque muchas veces uno convoca a movilizar porque cree que no habrá gente y la movilización cumple ese vacío.

En este caso se apostó a que hablara el silencio de la calle, la ausencia de los trabajadores, la inactividad. Creo que la imagen que todos vimos de las calles de Buenos Aires y otras ciudades fue contundente.

AG: El Gobierno se apalanca en decir que al no haber transporte no se puede mensurar los que podrían haber ido a trabajar...

El tema es que hubo transporte y circulaban unidades vacías. Si no hubiese habido transporte ese argumento sí podía dejar abierto algún signo de interrogación a cuánta gente, quizás obligada, no fue a trabajar, pero hubo transporte. Varias líneas de colectivo funcionaron y todas anduvieron vacías.

No hubo ningún colectivo abarrotado de gente que hiciera esfuerzo por ir a trabajar. Creo que la adhesión al paro fue consciente, libre. Expresa un descontento y una demanda que tiene que ver con el castigo que están sufriendo los sectores populares.

Después de la marcha universitaria hubo un retroceso del Gobierno. Se está hablando del nuevo presupuesto universitario. ¿Puede tener este paro también algún tipo de consecuencia?

Sería saludable, porque indicaría que el Gobierno tiene capacidad de leer el mensaje que deja el paro. Hay que hacer cambios y hay que escuchar a los que hoy están viviendo en una situación límite, ya sea porque no llegan a fin de mes, ya sea porque no van a llegar a pagar los servicios de luz o agua, ya sea porque no tienen la posibilidad de acceder a los medicamentos oncológicos.

Hay situaciones límites que están haciendo insoportable la vida de una gran cantidad de argentinos, no solo una parte pequeña. Entonces, si el Gobierno diera alguna señal de que escucha, yo soy escéptico y tengo un fundamento. Hace cinco meses que asumió este gobierno y nunca fue convocada la CTA, y lo mismo sucedió con la otra CTA.

Ojalá el Gobierno tenga la capacidad de accionar como lo hizo con el tema universitario, aunque todavía está en veremos. Todavía estamos viendo cuál es el desenlace de esa supuesta intención del Gobierno de resolver este tema.

Claudio Mardones: ¿Quedó escindido el conflicto universitario de todo lo demás? ¿Cree que el oficialismo va a lograr que se licúe el reclamo universitario?

Yo creo que no lo va a lograr, porque si no dan soluciones, es un hecho real que las universidades van a sufrir un colapso en un mes o un mes y medio. Esto es así, no hay manera de evitarlo. Están al borde. Están funcionando en condiciones deplorables, sin utilizar la iluminación ni elementos pedagógicos. Se trabaja a través de plataformas virtuales para evitar poner en funcionamiento los edificios.

De esta forma no se puede seguir más. Si el Gobierno no resuelve el tema universitario, va a volver a la carga el estudiantado y todos los vamos a apoyar. Está dilatando el tema de la resolución, y ni hablar del tema del incentivo docente, están haciendo lo mismo.

Entiendo que va a tender a converger la conflictividad que planteamos desde la CTA con la universitaria y con otros temas si el Gobierno no da respuestas. Creo que la protesta se va a extender y se va a amplificar.

CM: Su bloque tuvo una votación dividida en torno al impuesto al tabaco. Si vuelve la Ley Bases a Diputados en revisión, ¿cómo lo encontrará a su bloque en este momento?

Creo que vamos a tener la oportunidad de discutir dentro del bloque el tema, en ese momento no lo habíamos discutido. De pronto apareció, porque el diputado López de la UCR lo introduce y lo pone en discusión, y al no haber una discusión previamente, algunos diputados votamos para que ese impuesto se imponga por igual a todos los sectores. Ahora vamos a tener la oportunidad de discutir, no nos va a tomar por sorpresa.

AG: ¿Habrá una marcha el día que se seccione en el Senado?

Se está empezando a discutir. Va a haber una reunión en Sociales que convocan organismos de derechos humanos, y se está empezando a discutir la posibilidad de que ese día se movilice frente al Congreso.

Con información de www.perfil.com