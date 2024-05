“Orgullosa hija de un militar que defendió a la Patria contra los terroristas del ERP”: el mensaje de Victoria Villarruel por el Día del Ejército

“¡Feliz Día del Ejército Argentino! Orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió contra los terroristas del ERP en el monte tucumano y en Malvinas ante la usurpación inglesa. A todos los hombres y mujeres que integran el Ejército, un abrazo de esta Vicepresidente que les agradece el sacrificio diario. ¡Todo por Argentina!”; con ese mensaje, Victoria Villarruel decidió saludar al grupo de las Fuerzas Armadas nacionales que hoy conmemora su creación.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al que se refiere la Vicepresidente fue el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fundado el 30 de julio de 1970, sus primeras acciones fueron tomas de comisarías, robos de bancos y armerías. Su objetivo era desarrollar una guerra revolucionaria popular que instaurase un Estado socialista en el país. Luego realizaron atentados más grandes, secuestraron empresarios e intentaron instalar un foco guerrillero en los montes tucumanos.

En ese contexto, aunque no lo mencionó directamente, la referente libertaria homenajeó también a su padre, el teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel (fallecido en 2021), que participó del denominado “Operativo Independencia” que ordenó el gobierno constitucional de Isabel Perón para aniquilar la guerrilla en Tucumán. Además fue un veterano de Malvinas que se desempeñó como segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 que lideró Aldo Rico durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

Cada vez que puede, Villarruel expresa su orgullo por tener una historia familiar que la vincula estrechamente a las Fuerzas Armadas. El pasado 2 de abril, ya como Vicepresidente, se emocionó al recordar a su padre durante el acto central de homenaje a los caídos y veteranos de la guerra contra el Reino Unido.

“Los familiares de los veteranos de Malvinas sentimos que finalmente existe un gobierno que reconoce el inmenso sacrificio de las Fuerzas Armadas, que reconoce que el 2 de abril fue una gesta heroica para toda la República Argentina, y que el reclamo de soberanía va a seguir por siempre”, manifestó Villarruel ese día, al concluir el acto que compartió con Javier Milei en el Cenotafio ubicado en la Plaza San Martín, en Santa Fe y Maipú, del barrio porteño de Retiro.

La actual Vicepresidente es la creadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), una asociación civil que brega por el reconocimiento de que los atentados cometidos por las organizaciones armadas en los años 70. Por eso, unos meses antes de llegar al Poder Ejecutivo, Villarruel encabezó -en septiembre de 2023- un homenaje a las víctimas de actos terroristas de ERP y Montoneros.

“He luchado y lo sigo haciendo por los q NO tienen DDHH”, escribió en ese momento y agregó: “No levanté el arma contra otros en nombre de mis ideas, no puse una bomba a Paula (Lambruschini), no secuestré a Larrabure, ni ataqué Tucumán o el cuartel de Azul, no maté a niños como Juan Eduardo Barrios ni me hice la víctima para cobrar indemnizaciones, sólo lucho para darle voz a los que uds asesinaron en nombre de una revolución que NADIE les pidió”.

Una fecha histórica

El Día del Ejército se celebra cada 29 de mayo porque en esa fecha, pero de 1810, la Primera Junta de Gobierno ordenó su creación y permitió la organización de las primeras unidades de esta fuerza sobre la estructura del ejército virreinal.

Si bien su formación comenzó a gestarse algunos años antes, a partir de la “Proclama a los Cuerpos Militares de Buenos Aires”, la Primera Junta se refirió al papel del Ejército y exaltó la actuación que dichos cuerpos habían tenido días atrás durante la Revolución de Mayo.

Además, por medio del decreto se dispuso que los batallones militares existentes se elevaran a Regimientos, a la vez que se anunciaban las previsiones para una reorganización de la Caballería y de la Artillería Volante. Estas reformas orgánicas de las fuerzas existentes constituyeron los primeros pasos hacia la formación del Ejército Patriota que iniciaría el camino hacia la Independencia, lograda seis años después.

Con información de www.infobae.com