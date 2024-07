Juan Manuel Urtubey: «Hoy no hay un candidato presidencial en el peronismo que sea competitivo»

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, brindó declaraciones sobre la necesidad de que el peronismo se reinvente y ofrezca soluciones viables para los argentinos bajo una coalición opositora al actual Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, Urtubey dijo que el puntapié inicial es ganar las elecciones legislativas del 2025 para luego armar un modelo político nacional.

«En la medida en que nosotros desde el peronismo no podamos construir una alternativa sustentable que le sirva a los argentinos, vamos a seguir siendo funcionales a un gobierno que está generando problemas en muchos argentinos. La inviabilidad que generó el kirchnerismo ha llevado a muchos votantes a optar por cualquier opción para salir de ahí y hoy estamos sufriendo las consecuencias», afirmó Urtubey en una entrevista para Radio Continental.

El ex diputado nacional también reconoció su distanciamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, señalando diferencias irreconciliables y dijo: «Hace muchos años que no hablo con Cristina, más allá de que respeto su historia en la política, tengo diferencias con esa mirada de blanco o negro que me termina distanciando muchísimo».

Para el salteño de 54 años, el desafío principal del peronismo radica en fortalecer su institucionalidad y ampliar su visión más allá de un enfoque centrado en Buenos Aires. «El desafío del peronismo es crecer en institucionalidad, creo que la Argentina ha achicado su mirada respecto de un proyecto nacional que se convirtió en un partido vecinal desde Buenos Aires que gobierna el país y así nos va», expresó.

Urtubey reconoció que hoy en el peronismo no hay un candidato presidenciable

En cuanto al panorama electoral, Urtubey fue claro al señalar la falta de liderazgo dentro del peronismo. «Hoy no hay un candidato presidencial en el peronismo que sea competitivo para empezar a construir una alternativa a este gobierno. Falta tiempo y lo primero que hay que tener es vocación de hacerlo», indicó.

El dirigente peronista subrayó la importancia de construir una opción política en cada provincia del país y de prepararse para las próximas elecciones legislativas. «Hay que construir en cada una de las provincias argentinas una opción superadora al kirchnerismo y tratar de ganar las elecciones legislativas del 2025 y construir entre todos una alternativa nacional», explicó.

Finalmente, Urtubey instó a los peronistas a luchar por cada voto y a trabajar juntos para ofrecer una alternativa viable y efectiva para el país. «Hay que pelear los votos», concluyó, resaltando la necesidad de un esfuerzo conjunto y coordinado para cambiar el rumbo político de la Argentina.

Con información de www.elintransigente.com