"Chuchi" Molina: "Quiero que Santa Fe sea la locomotora del cambio en el país"

Sobre un mueble se ve un ejemplar del “Facundo” de Sarmiento, otro libro sobre la inundación de 2003 y un regalo editorial de la Universidad Católica de Santa Fe. Hay además pequeños presentes que tienen más el sincero valor de la generosidad antes que de la ostentación.

A un costado, dos sillas antiguas restauradas y una mesita; derrama la luz por la ventana en ese rincón, que parece ideal para el té o un mate. Es la oficina de la Presidencia del Concejo, que la ocupa Adriana “Chuchi” Molina, la primera mujer en la historia de esta capital en llegar a ese cargo.



La charla con El Litoral es custodiada por un soberbio cuadro de Luis Dona: se ve un contrabajo desde el cual salen las patas de una cucaracha kafkiana; una abeja en una ventana y la silueta de alguien que parece estar vigilando. Hacia un primer plano parecen emerger las cuerdas del instrumento, y allí, en este elemento pictórico, podría encontrarse una metáfora que refleja a la legisladora local.

Manejar las cuerdas sin tironearlas ni tensarlas, hacer que suenen bien poniendo cada nota en su lugar, es como el arte de la política. Se trata de buscar acuerdos, hacer puestas en común, de hablar y de escuchar, sobre todo. En esto Molina tiene expertise, ya que fue concejala en dos oportunidades y secretaria de Gobierno durante la gestión del ex intendente José Corral.

La edila radical hará un balance de gestión política e institucional desde que asumió la presidencia. Asegura que en la previa de aquel debate que no fue, el del Estacionamiento Social Asistido (ESA) para los cuidacoches, no hubo tensiones con el Ejecutivo, aunque “pudo haber habido algunas miradas distintas”. Y que la relación con el municipio es “muy buena”.



También hablará de darle centralidad al vecino de la ciudad, esto dicho como una prioridad del Plan Anual 2024 del Concejo, y resaltará su apoyo a la administración del gobernador Maximiliano Pullaro, al decir: “Vamos a acompañar que Santa Fe sea la locomotora del cambio del país”.

En poco tiempo, de todo

-Pasaron muchas cosas en estos seis meses. Dos sesiones extraordinarias, varias emergencias declaradas, Presupuesto 2024, Tributaria, el nuevo SEOM… ¿Qué balance hace en términos políticos de su gestión al frente de la presidencia?

-Todos los meses, desde que asumimos en diciembre tuvimos sesiones. Digamos que fue un año muy atípico, y probablemente esto haya tenido que ver con el cambio de gestión municipal.

Pero esto fue uno de los objetivos que nos planteamos desde el inicio: justamente, encontrar los consensos para garantizar las iniciativas legislativas que necesitaba el intendente (Juan Pablo Poletti) para empezar con una buena administración al asumir en el Palacio Municipal. Y creo que eso se notó en el trabajo que hemos tenido hasta ahora.

Hablo de las sanciones del Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2024, de la emergencia hídrica, la emergencia en seguridad, en transporte, la emergencia social y económica. Pero también debates postergados, como el de los cuidacoches. Ahora llegará otra discusión que también ha estado frenada, como son las aplicaciones de viajes privados.

Hay mucho diálogo entre todos los concejales, no sólo del Interbloque oficialista “Unidos…” (que tienen amplia mayoría en el Legislativo local), porque se les da al resto de los ediles el lugar que les corresponde y que se merecen, pues cada uno de ellos representa a los vecinos de nuestra ciudad, independientemente de su color político.

Dársenas sociales y polémica

-En la previa del debate que nunca se dio, es decir del Estacionamiento Social Asistido (ESA), ¿hubo tensiones entre el Concejo y el municipio, o al menos algunos malentendidos?

-No, no hubo tensiones. Pudimos haber tenido miradas distintas en algún momento, pero siempre conversando. Yo además siempre garanticé que el tema estaba en el Concejo y que se podía tratar o no. Sin dejar de ser quien soy y de saber que tengo una pertenencia política y partidaria, yo trato de no fijar una posición precipitada en temas que son sensibles para la comunidad.

Este sigue siendo un tema importante, en un contexto como el que tenemos hoy, de pobreza, marginalidad y desempleo. A esto hay que entenderlo y lograr soluciones; estuve conversando con el intendente y me mostró cómo ya había cooperativas que estaban incluyendo ex cuidacoches. Bueno, esto es positivo, luego de la prohibición de esa labor informal.

-¿Cómo es la relación política hoy con el Ejecutivo municipal?

-La relación con el Ejecutivo es muy buena. Tenemos mucho diálogo, conversamos permanentemente con el intendente, con el secretario de Gobierno (Sebastián Mastropaolo), con el secretario General (Alejandro Boscarol). Es una buena relación.

El Plan Anual y lo que se viene

-El Plan Anual del Concejo trajo varias novedades, muchas actividades “extra sesiones” y ahora, la votación electrónica. ¿Cuándo estima que se empezaría a implementar?

-Con respecto a lo último, hubo que hacer algunos ajustes en el sistema luego del simulacro. Pero estimo que debutaremos con la votación electrónica en agosto, cuando retomemos las sesiones ordinarias luego del receso de julio.

Hubo seis puntos centrales en el Plan Anual 2024 del Concejo. Quizás el principal era que “todas las voces cuentan”. Esto implica darle desde el Legislativo local real importancia a una mayor conexión y cercanía con la comunidad, y con las instituciones de la sociedad civil.

Así tenemos El Concejo de Puertas Abiertas, con las visitas guiadas cuyo anfitrión es el “Chimi Santafesino” (Lorenzo Canteli, conocido guía turístico). Muchos vecinos se han inscripto para venir a conocer el Concejo, su historia, quiénes somos, qué hacemos y cómo los representamos.

Tenemos ideado implementar votaciones por parte de los vecinos de la ciudad a través de las redes sociales. “¿Querés que tal plaza se llame de tal manera? ¿Qué espacio público de tu barrio necesita luminarias?”. Bueno, habrá dos días para que la gente vote. No serán vinculantes, claro; pero sería otra herramienta más de cercanía con los ciudadanos, por fuera de las visitas presenciales que hacemos a los barrios.

En el Concejo Joven, ya vinieron a visitarnos más de 120 alumnos. Hace muchos años que no había tantas escuelas y tantos chicos participando de esta actividad. Y por otro lado los foros, que están organizados por los propios concejales: ya hubo sobre seguridad y justicia restaurativa, dengue y seguridad vial, salud mental y deporte. Ahora vendrá otro sobre adultos mayores.

Foro Metropolitano

Molina resaltó la realización del Foro Metropolitano, al que asistieron 60 concejales del Área Metropolitana. “El 5 de julio se hará un nuevo foro de concejales metropolitanos, y están invitados los concejales de Venado Tuerto y de Avellaneda. Esta experiencia va a quedar en la historia de nuestro Concejo, porque hay que empezar a hablar de lo metropolitano: es imposible seguir hablando sólo de las ciudades”, consideró.

En el Plan Anual, otros de los ejes trazados fue lograr más eficiencia y transparencia en la gestión institucional. “La votación electrónica tiene que ver con esto; pero no es sólo la votación electrónica, sino que va a estar la firma digital, que eso va a significar despapelización. Estamos trabajando en procedimientos administrativos para hacerlos más ágiles”, agregó Adriana Molina.

Luego marcó otros dos elementos que ponderó como centrales: “Para nosotros ha sido muy importante en estos seis meses, en la relación con los otros concejales, todo lo vinculado a temas importantes para la ciudad y la región, como es la hidrovía y las obras que hay en la ciudad con fondos nacionales, que todavía estamos esperando que ver qué sucede con esto”.

“Además -prosiguió-, nos planteamos con el intendente acompañar al gobernador (Maximiliano Pullaro) en todas aquellas iniciativas y acciones que favorezcan a la ciudad y a la región. Más allá de ‘Unidos’, de pertenecer a este espacio, con el resto de los bloques, en estos temas centrales, hemos encontrado consensos”, dijo.

Presente por sobre futuro

-El año próximo termina su mandato. ¿Ya está pensando en renovar su banca o en aspirar a otra cosa?

-No, estoy absolutamente parada en el presente y en la coyuntura actual. Sólo veo el futuro de mañana y de estos meses, no más allá. Y me siento muy satisfecha con el trabajo de la conformación que se ha hecho en la provincia con “Unidos”, y con un nuevo rol que tengo (Molina es vicepresidenta del partido a nivel provincial).

Y apoyando al gobernador (Maximiliano Pullaro), con esta gran posibilidad de que Santa Fe sea locomotora del cambio en la Argentina, con una persona como Maxi (por Pullaro), que es quien debe liderar esta locomotora.

Más allá de lo partidario, los temas centrales del gobierno provincial son ejes que hay que sostener: la producción, la seguridad, la educación. Quiero trabajar todos los días para mejorar el futuro. Realmente no pienso en otra cosa.

