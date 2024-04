Paritarias: el gobierno de Santa Fe convoca para el lunes a gremios docentes y estatales

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe confirmó que gremios docentes y estatales serán convocados para el próximo lunes en horas de la mañana, a fin de reanudar la discusión salarial en la provincia con ambos sectores. Fuentes de la cartera precisaron a El Litoral que en el transcurso de la presente jornada se hará llegar a cada sindicato la notificación formal.

Si bien en las reuniones de la semana anterior, las partes habían convenido que volverían a encontrarse entre miércoles y jueves, una revisión de la estrategia del gobierno en torno de cómo sería presentada la propuesta salarial, hizo posponer las conversaciones formales.

Como lo adelantara este diario, el Poder Ejecutivo procura formular una oferta que no sólo contemple la recomposición de abril, sino que también incluya mayo. Así lo ratificó esta semana el propio ministro de Educación, José Goity, ante la consulta de este diario. "Lo hemos dicho en varias oportunidades; lo deseable es que podamos tener un acuerdo más largo. Eso significa poder ofertar o poner sobre la mesa y acordar una eventual recomposición salarial por un período más largo y que no sólo se circunscriba a un mes. Por eso, si hay receptividad de parte del sector gremial, lo vamos lo vamos a considerar", expresó.

Estrategia

Hasta aquí, el único acuerdo cerrado entre la provincia y los diferente sectores sindicales implicó un aumento salarial para marzo. Fue de un 18% promedio, sobre el salario de diciembre y a pagar mediante planilla complementaria. En virtud de la volatilidad económica, el planteo del gobierno consistía en ofrecer y cerrar aumentos mensuales. Pero ello obliga a tener una paritaria abierta casi de manera constante con el consecuente desgaste y la eventual hipótesis de conflicto generada de modo también permanente. Por ello, ahora, la Casa Gris espera poder llevar a la mesa de negociación una oferta de más largo plazo, que permita al menos, acordar salarios por los próximos dos meses.



Frentes abiertos

Más allá de lo estrictamente salarial, el gobierno mantiene frentes abiertos tanto en el sector estatal como docente. En el primer caso, sigue la tensión por los nombramientos realizados durante el último tramo de la gestión anterior algunos de los cuales devinieron en cesantías, después de ser analizados por la actual gestión. El Poder Ejecutivo acaba de prorrogar por otros dos meses el trabajo de la comisión revisora que estudia cada una de esas designaciones.

Por el lado de los docentes, se mantiene latente la discusión por la decisión del Ejecutivo de aplicar el programa Asistencia Perfecta, que consiste en premiar con una suma de dinero al docente que no falte a su trabajo. Para el gobierno, es una herramienta que intenta corregir el problema del ausentismo; para el sector sindical docente, es una "extorsión y un presentismo encubierto".

Consultado al respecto, el ministro Goity ratificó esta semana la decisión y aclaró que "no es un tema paritario". "Esto no se discute en paritarias porque lo que proponemos no es parte del salario, sino un premio que va por encima del ingreso docente. Fuimos muy explícitos en esto y no pretendemos que forme parte del salario", sentenció. De todos modos, el funcionario reprochó a los gremios la "postura muy rígida de negarse a discutir" la problemática.

Asimismo, relativizó la firma del decreto que debe refrendar el anunció realizado hasta aquí, sólo verbalmente. "Estamos trabajando y lo vamos a hacer público en breve. Pero quiero aclarar algo con respecto al decreto; esto es un proceso de aprendizaje también. Nosotros estamos incorporando algo que no se ha hecho anteriormente, por lo tanto, también estamos abiertos a poder hacer las modificaciones y los ajustes que sean pertinentes. Por eso, yo no pongo tanta carga en el decreto porque a lo mejor, algunos aspectos que contemple (esa disposición) son cambiados el mes que viene. Vamos a hacer las adecuaciones necesarias sobre la base de la experiencia, porque esto no tiene antecedentes en la provincia", concluyó.

con informacion de el litoral.