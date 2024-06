Martín Guzmán: “Cristina no puede ganar más una elección nacional, ni ella ni quien ella ponga”

El ex ministro de Economía Martín Guzmán hizo una análisis sobre el escenario actual del peronismo, en medio de una fuerte interna, y las proyecciones de posibles candidatos para la pelea electoral que se dará en las legislativas del próximo año. En ese sentido, se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof y su necesidad despegarse de La Cámpora ya que, según analizó, Cristina Kirchner ya “no puede ganar más una elección nacional, ni ella ni quien ella ponga”.

Durante una entrevista en el canal de streaming AZZ, Guzmán fue consultado por el futuro de Kicillof: “Axel Kicillof va a tener un desafío muy grande por delante, que es cuánto se anime a liderar. Yo creo que Cristina le va a pasar algo parecido a alguien que yo aprecio mucho, que es Rafael Correa en Ecuador, que es que no puede ganar más una elección nacional, ni ella ni quien ella ponga. Entonces, si pone el dedo a Kicillof, Kicillof no gana”.

“Ahora, si Kicillof, él se convierte en un líder, bueno, eso podría ser otra cosa. Pero lo que pasa es que eso implica tener una disputa como la que está viviendo con La Cámpora y con Cristina. Y yo, la verdad, no sé si le va a alcanzar el corazón, para eso lo tendrá que demostrar”, agregó el ex funcionario de Alberto Fernández.

De todos modos, el economista advirtió que “no será fácil” para Kicillof su proyección política en medio de las necesidades que demanda su territorio y con una gestión adversaria a nivel nacional con Javier Milei. “Él está en la cancha y vamos a ver qué hace. También al mismo tiempo que esto pasa en la política, hay muchos que tienen sus propias agendas, entonces empujan algo por su propia agenda territorial”.

“Y el gobernador, que hace años que está en esto, tendrá que lidiar con todas estas cuestiones. Al fin y al cabo, creo que el electorado y gente, como mi propio caso, lo que va a terminar evaluando es qué esta ofreciéndole al país y qué esta ofreciendo - no solamente en términos de contenido para la economía para los bloques de un programa de gobierno - sino políticamente”, concluyó.

Guzmán y el sector de La Cámpora mantuvieron una relación tensa durante la gestión de Alberto Fernández, en especial, cuando el ministro propuso subir las tarifas. Luego de meses de interna, el economista publicó una carta en sus redes sociales para anunciar su renuncia, en el momento exacto en el que Fernández de Kirchner brindaba un acto.

Luego, la entonces vicepresidenta calificó su accionar como “un inmenso acto de irresponsabilidad política”. “Yo, todo los espacios, todos los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida, fueron por voto popular”, agregó.

“Tenemos que tener responsabilidad política ante la sociedad. Fue un acto de desestabilización institucional. Cómo está el mundo, cómo está el dólar, hacerlo enterar al Presidente de una renuncia por Twitter no me parece bien. No me parece bien por la sociedad en su conjunto y finalmente me parece un gesto de ingratitud hacia el propio Presidente. No niego las diferencias, pero este Presidente había bancado a ese ministro como a nadie enfrentado inclusive con su propia coalición. ¿Se merecía eso?”, cuestionó.

En la última entrevista que brindó a este medio, Guzmán aclaró: “Yo lo hablé con el presidente de la Nación, con él lo hablé, que es la máxima autoridad política del país. Bueno, la renuncia se le comunicó al presidente, se anticipó, fue un proceso”.

“No había más tiempo, era sábado, no se podía esperar al domingo porque el lunes abren los mercados, esa es la realidad, y hubiera sido una gran irresponsabilidad para el país quedarse atornillado a una silla por el hecho de lo que te da ser ministro de Economía”, agregó.

