Luis Juez apuntó contra el discurso de Cristina Kirchner: «Hay que ser terrible caradura para echarle la culpa a Milei»

Luis Juez disparó para todos lados luego de lo que fue la primera reunión Parlamentaria en el Senado por la ley Bases. El legislador cordobés hizo referencia al discurso de Cristina Kirchner, le respondió al gremialista de los aeronavegantes y analizó la reaparición de Alberto Fernández, quien advirtió a los legisladores que voten a favor de la ley ómnibus.

El presidente del bloque PRO en el Senado fue consultado por la exposición de Cristina Kirchner en el CCK de este martes: «Es coherente, nunca fue distinta. Es un espacio político con amnesia colectiva. Si un tipo no tiene autocrítica no tiene reparos en alguna cuestión que tenga que corregir. Así funciona y le va bien», señaló el congresista en TN.

«Semejante nivel de quilombo que tiene este país creen que son por los cuatro meses de Milei. Yo no tengo nada que ver con Milei, pero hay que ser terrible caradura para echarle la culpa a este guaso«, añadió Luis Juez haciendo referencia a las críticas de la ex Presidente hacia el actual jefe de Estado.

En otro de los temas, Luis Juez le respondió a Edgardo Llanos, titular del gremio de los aeronavegantes: «Puedo ser patovica en un pelotero, pero que venga. Si quiere le paso los vuelos. A mí no porque te juro que te voy a hacer meter preso. No le quiero dar de comer, pero a mí no me vengas a joder. Hay que usar la cabeza. No voy a tolerar a un facho», advirtió.

Como cierre, también opinó sobre la reaparición de Alberto Fernández, quien aseguró que los legisladores pueden ir preses si aprueban la Ley Ómnibus. «Este inmoral no puede amenazar a nadie. No puede representar ni al Chapo Guzmán. Vino mariconeando que le aprobemos el acuerdo con el FMI y se lo dimos. Yo sí vivo de mi profesión, no cómo este chanta. Yo no tengo ningún broker. Voy a votar a favor porque este Gobierno necesita las herramientas», sentenció Luis Juez.

Con información de www.elintransigente.com