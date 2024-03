«No hay que pagar hasta que la política le solucione los problemas la gente»: José Luis Espert reiteró su llamado a la "rebelión fiscal"

José Luis Espert reiteró su llamado a los bonaerenses a no pagar la suba de impuestos que propuso Axel Kicillof. A pesar de las demandas y los cuestionamientos recibidos, el diputado nacional se mostró firme en su convicción de rebelarse y no pagar el tributo que aumentó entre un 140 y 200%. En el análisis también arremetió contra el gobernador.

«Hay que hacerle frente de manera conjunta, todos juntos en la Justicia presentando cautelares. Hay que frenar este sablazo impositivo que se queja de que le falta plata. Cuando la tiene no la gasta en policías, maestros y buenos hospitales. Se la gasta en viaje de egresado, geles íntimos, etc», indicó la flamante incorporación de La Libertad Avanza en LN+.

El presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacecienda, explicó sobre uno de los peores impuestos que tiene la Provincia: «Acá hay que poner límites y la gente no tiene que pagar hasta que la política no se ponga a solucionarle los problemas. En Provincia, Kicillof, puso hace 10 días un anticipo de ingresos brutos que es cuatro veces más que en octubre», aseveró.

«El impuesto no es esclavitud, es un contrato. La rebelión fiscal no es un delito, delito es evadir. La rebelión fiscal es en defensa de la propiedad privada. Voy a ser el primero en no pagar estos impuestos», aseveró a pesar de recibir cuestionamientos y denuncias por hacer una apología al no pago de impuestos.

Aunque llamó a no abonar el Impuesto inmobiliario, José Luis Espert aclaró que no significa que no pagará ningún impuesto: «Represento al laburante, al contribuyente, al que Kicillof se lo fuma en pipa y no lo voy a permitir. Estamos hablando de un impuesto donde te confiscan, esto no tiene nada que ver con no pagar impuestos. Igualmente, no es delito no pagar impuestos», cerró.

Con información de www.elintransigente.com