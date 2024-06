A 6 meses de llegar al poder, se mantiene intacta la imagen positiva de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei conserva índices de aprobación mayoritaria a seis meses de haber llegado al poder. El apoyo popular se sostiene, pese a que la gestión atraviesa días de contratiempos, principalmente por la imposibilidad de destrabar la Ley Bases en el Congreso y por las denuncias y renuncias en el ministerio de Capital Humano. En este marco, el último sondeo de Opina Argentina midió la imagen del Presidente y concluyó que sus números de aprobación se mantienen inalterables.

Además, presentó una comparación con relación a sus antecesores Alberto Fernández y Mauricio Macri en sus primeros seis meses de gestión.

Según la encuesta, realizada entre el 3 y el 5 de junio y de la que participaron 1.720 personas de manera online, la imagen de Milei se mantiene estable a pesar del ruido que aparece en su frente político, que incluyen el escándalo de los alimentos y la formación de una mayoría opositora en el Congreso que aprobó una reforma jubilatoria. Así, y en comparación con el mes de abril, bajó un punto la positiva (52%) y subió un punto la negativa (48%).

“La imagen de Milei presenta una notable estabilidad desde el inicio de su mandato”, se asegura en el informe, donde se recordó que el mismo periodo de tiempo de gestión Macri ya había perdido 9 puntos, y Alberto Fernández había subido 17 puntos, pero en el contexto del inicio de la gestión de la pandemia, cuando toda la política y la sociedad acompañaba las medidas del Gobierno.

En sintonía con la imagen presidencial, también se mantiene estable el apoyo al Gobierno en torno al 46%, mientras que un 40% declaró ser opositor y un 14% que no eligió ninguna de estas dos opciones. En otro pasaje de la encuesta, se grafica que el gobernador Axel Kicillof se posiciona como el dirigente opositor con mejor valoración social, con un 41% de imagen positiva y un 55% de imagen negativa.

Además de Milei, y pese a los problemas políticos que se advierten en la gestión, arriba de Kicillof también se ubican otros dirigentes del gobierno nacional en la valoración social, como la vicepresidenta Victoria Villarruel (53% positivo, 45% negativo); la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (52% positivo, 47% negativo); y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo (42% positivo, 55% negativo).

Ley Bases y marcha opositora

Uno de los hitos (palabra que utilizó el propio Milei) que busca el Gobierno para fortalecer el rumbo de la gestión es la aprobación de la Ley Bases, que se discutirá este jueves en el recinto de sesiones del Senado. Hay que recordar que si se introducen cambios a la media sanción que logró en Diputados, como se prevé, el proyecto deberá regresar a la Cámara Baja para la discusión final.

La CGT y dirigentes opositores ya lanzaron una convocatoria para protestar en la plaza de los Dos Congresos desde el miércoles. “Que no se les ocurra tirar una piedra, que no se les ocurra levantar una baldosa”, advirtió Bullrich este domingo, al referirse a la implementación del protocolo anti piquetes.

“Hay límites. Si hacen eso quiere decir que están contra la ley. No vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso, no vale nada”, sentenció la funcionaria en Radio Rivadavia al remarcar que ya tiene “a las fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia”. Además, agregó: “No hay tutía (sic) con esto”.

A cuatro días de la sesión del jueves en el Senado, en el círculo del Presidente admiten que todavía no tienen los votos para aprobarla -la cuarta categoría de Ganancias es el eje más complicado- y ponen como fecha límite para conseguirlos el martes. Temen un escenario de paridad total, y miran con preocupación a Victoria Villarruel, que podría tener que desempatar.

Con información de www.infobae.com