Juan Grabois anunció que encabezará una lista de diputados en 2025: «Vamos a aplastarlos como la cucaracha que son»

Juan Grabois ya está pensando en las próximas elecciones y anticipó que participará en las elecciones de medio término. El dirigente social anunció que será parte de las Legislativas en 2025. En medio de una fuerte resistencia al gobierno de Javier Milei, el referente del MTE adelantó que conformará una lista en la que encabezará.

El ex precandidato a presidente confesó que ya se encuentra trabajando para competir en las elecciones de medio término. Con un fuerte discurso contra el plan económico del actual Gobierno nacional, se aventuró a confirmar que será protagonista en 2025 en el sector peronista.

«Creo que en las próximas elecciones vamos a aplastarlos como la cucaracha que son y voy a encabezar una lista de diputados nacionales. Tienen que estar los pibes jóvenes, los laburantes, los artistas, los jubilados. La forma de dirimirlo es en las PASO con igualdad de condiciones», explicó el titular del Frente Patria Grande en C5N.

Asimismo aceptó que dentro del Justicialismo hay una crisis de conducción, pero no será un impedimento para presentarle resistencia a La Libertad Avanza: «Es verdad que hay una crisis de conducción en nuestro campo político, pero que florezcan mil flores, que cada uno dé la batalla donde la tiene que dar. Hay que dar la batalla cultural. Hay que ser solidarios y no decir «es la mía», no, «es la nuestra»», manifestó.

Críticas a Luis Caputo

Otro de los temas abordados por Juan Grabois fue el excesivo aumento por parte de las prepagas: «Es monstruoso alguien que, deliberadamente, planifica la miseria. Tiene el cinismo de decir «las prepagas iniciaron una guerra contra las prepagas». Él firmó el decreto de necesidad y urgencia que las habilitaba a destruir a un montón de familias de clase media que le triplicaron la deuda«, disparó.

«Hay unos monstruos… Caputo es un monstruo en serio. Caputo y Sturzenegger son los autores intelectuales de la miseria planificada de la Argentina que es el quinto punto de la carta de Rodolfo Walsh. Él dice «las verdaderas víctimas son los millones de argentinos que sufren un plan de miseria planificada»», siguió con su cuestionamiento al ministro de Economía.

Finalmente, Juan Grabois le quitó relevancia a las denuncias en su contra por la presunta utilización de fondos públicos: «Ni siquiera tienen el coraje de denunciar personalmente. Mandan a terceros, a ONGs truchas a denunciar a ver si les toca un fiscal amigo que les permita tener otro titular. Los que tenemos el traste limpio nos los pasamos por la oreja que nos difamen. Para los cristianos, que nos difamen, nos hace bien, nos fortalece», cerró.

Con información de www.elintransigente.com