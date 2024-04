"Tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente": Carrió cruzó a Milei y defendió a Jorge Lanata

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, se subió al ring al salir en defensa del periodista Jorge Lanata, tras las duras acusaciones que realizó el presidente Javier Milei en su contra y por las que Lanata anunció que lo llevará a juicio.

“El autoritarismo de Milei existe desde el principio. Los que realmente amamos, en serio, la libertad tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente. Querido Jorge Lanata, el insulto del presidente prueba tu independencia”, aseguró Carrió en su cuenta de X (antes Twitter).

Hace apenas una semana, Carrió acusó al gobierno de llevar adelante “el mayor ataque a la clase media de la historia”. “Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media”, denunció y señaló que hay un “pymecidio”. “Vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales”, advirtió.

Jorge Lanata quiere demandar al presidente por calumnias e injurias

El periodista Jorge Lanata anunció este lunes que llevará a juicio al presidente Javier Milei por calumnias e injurias, luego de que el mandatario lo acusara de recibir "sobres". El cruce comenzó cuando el periodista criticó la reunión que organizó Milei el domingo en Casa Rosada tras el ataque de Irán a Israel, en donde se encontraba el embajador de Israel, Eyal Sela.

El mandatario argentino le respondió mencionando al periodista en la red social X: "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, lanzó.

Tras el posteo del presidente, Lanata respondió: "No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo".

"Milei piensa que si hablás sobre tal tema se instala, entonces quiere desinstalarlo de cualquier manera. Esto pasa en la historia argentina desde hace años: los políticos no saben una mierda del medio. Que haya medido en los canales a los que fue de panelista no quiere decir que sabe de medios; sabe de show. Los medios son otra cosa. Que yo diga algo no significa que se instale de inmediato, no tengo ese poder y nadie lo tiene, pero él actúa como si creyese eso", afirmó Lanata.

"Después se van, y el que hoy te aprieta, mañana te viene a pedir que le hagas un favor. Ellos no se dan cuenta de que los únicos que estamos todo el tiempo somos el público, los periodistas y el poder económico. Los políticos entran y salen, y muchos se van por la puerta de atrás", continuó.

En el mismo sentido que Carrió con su comentario del "huevo de la serpiente”, Lanata señaló: “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas", criticó.

Con cierta ironía, Milei escribió en X que "es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo", ratificando sus acusaciones. Con voluntad de poner paños fríos, Patricia Bullrich también se refirió al tema y, este lunes por la noche, se ofreció como intermediaria y le propuso al periodista: “Pará la demanda y vamos por otro camino".

Con información de www.perfil.com