Alejandro Lerner reveló una experiencia sobrenatural con su padre y su inicio en la música: “No me veían condiciones para cantar”

Dueño de una prestigiosa carrera profesional en el mundo de la música, Alejandro Lerner visitó el programa Almorzando con Juana y allí se atrevió a hablar de cómo inició su carrera en el mundo de la música.

Luego de que Benjamín Vicuña hablar sobre la influencia que tienen los padres al momento de elegir la dirección de la vida, Alejandro intervino: “Perdí a mi papá cuando tenía 21 y toda la carrera que yo hice, pobre agarró lo peor de mí vocación, casamiento, policía, todo lo peor de la parte mía, que terminó siendo un artista del rock argentino y todo lo que desarrollé”.



“Fueron épocas de dictadura militar en donde yo viví cosas muy dramáticas siendo músico”, recordó y luego aseguró que lo único que tiene es pensar que su padre ve todo lo que hace en estos momentos desde el más allá.

“En un momento, cuando empecé la carrera recibí un mensaje de mi viejo y la palabra era ‘despacio’, esa era la palabra que yo recibí”, dijo y luego explicó cómo le llegó ese mensaje: “Como recibo las canciones, no se puede explicar”.

“Me di cuenta de que no se llegaba a ningún lado, al éxito no te apures porque no hay ninguna llegada, es el camino y cuando me preguntan a mí qué te gustaría poner en lo que sea yo diría ‘estuvo buenísimo’”.

El artista reveló que esa palabra de parte de su padre le llegó “al poco tiempo que falleció” y que la fama le llegó a los 24 años: “La madurez es mirar por la ventana y poder ver el paisaje, que la velocidad no te impida ver el paisaje”.

Sobre sus orígenes, Lerner explicó: “Vengo de una familia en donde son todos médicos, psiquiatras y psicoanalistas, gente que tenía toda la voluntad para ir a estudiar”, comentó y luego resaltó que en su familia no esperaban que alguien toque el piano.

“La primera profesora de piano se quedaba dormida mientras yo tocaba y lo mismo me pasó con mi primer terapeuta”, recordó con humor provocando la risa de todos los invitados presentes en la mesa de Eltrece.



Cuando la conductora le consultó quién lo incentivó a ser artista, Alejandro aseguró: “Fue más el no que el si en mi caso. En el coro de la escuela primaria yo no cantaba porque no veían condiciones, yo tocaba el toc toc, que no hay nada más degradante”.

“En séptimo grado me dieron el bombo que tiene una personalidad y un protagonismo del caraj…, se lo olvidaron en el micro de la fiesta y yo dije ‘ahora me voy a hacer famoso y se van a la conch… de su madre”, finalizó con humor.

