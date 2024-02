Gisela Scaglia: "En Santa Fe no se habla de lo que aprenden nuestros chicos, hablamos solamente de los salarios"

Unos minutos antes del inicio de la reunión de ‘Gabinete ampliado’ que convocó el gobierno provincial este miércoles por la tarde en la Casa Gris, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, hizo declaraciones a los medios donde entre otros temas, se refirió al conflicto docente y la inminencia de un paro cuya duración se desconoce hasta el momento.

Junto al senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, Scaglia volvió a plantear una vieja discusión de la política y los gremios, a cuyos representantes les requirió “que hagan una autocrítica” y que los chicos no sean “rehenes” de la discusión paritaria.

La presidenta del Senado provincial fue contundente ante la pregunta sobre las mociones de paro -en sus distintas variantes- que se conocieron desde Amsafe esa misma tarde y la seriedad con la cual lo enfrentan. “Claro que nos preocupa” -dijo-, nos encantaría empezar las clases”.

Acuerdo “impagable”

“Entendemos que estamos en un momento muy difícil”, evaluó y se retrotrajo al año pasado, cuando la gestión del exgobernador Omar Perotti firmó un acuerdo que el actual gobierno calificó de “impagable”.

“A nosotros nos dejaron una cláusula gatillo que el gobernador Perotti cumplió a los tres años y nueve meses de su mandato, y que todos sabían que era impagable”, fustigó la mandataria. Para diferenciarse del pasado reciente destacó que “en nuestra provincia y sobre todo en este contexto, le prometimos a los santafesinos ser muy responsables con las cuentas públicas. Les dijimos que íbamos a administrar bien y que nunca le vamos a entregar la llave del Gobierno a nadie”.

Acto seguido recordó la propuesta que este martes por la tarde el ministro de Educación, José Goity, llevó a la mesa paritaria en el Ministerio de Trabajo. “Nuestra propuesta tiene que ver con los recursos que tenemos y esa propuesta que hoy le hacemos a los docentes, es una composición que está cerca del 43,4%. Más allá de lo que se dice, es una recomposición que está atada a enero y a febrero; hicimos el esfuerzo del 14 %, más el 22,4%, más este 7%, pero con la voluntad de seguir dialogando y no de cerrar en esto la paritaria”.

De eso no se habla

Más allá del factor económico, determinante a esta altura del año en la mesa de los argentinos, la vicegobernadora aprovechó el marco para poner en crisis el discurso sindical: “Nos gustaría también, y creo que esto nos tiene que molestar un poco a todos, de que en Santa Fe no se habla de lo que aprenden nuestros chicos, en Santa Fe hablamos solamente -en la paritaria- de los salarios”.

Scaglia no duda al mencionar la urgencia que tiene la paritaria en el bolsillo del trabajador de la Educación. “Es muy importante porque la inflación nos come y eso es indudable, pero a mí me gustaría también que los gremios hagan una autocrítica y empiecen a hablarle a la sociedad de cómo están aprendiendo nuestros chicos en la provincia que es lo que pusimos en emergencia. Nuestra emergencia es en aprendizajes y los conocimientos”, completó.

Discusión nacional

Consultada acerca de si habrá “una nueva oferta” ante el contexto actual, Scaglia destacó que “el diálogo siempre va a estar abierto, no lo cerramos”, pero llamó a “observar” otro frente que es “lo que pasa en los gremios docentes frente a las decisiones del Gobierno nacional” como la supresión del programa Hora 25 y el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Puntualmente y sobre éste último sostuvo que “no podríamos pagar el Fondo Incentivo Docente en la provincia de Santa Fe” el cual representa unos “3.500 millones de pesos”. “Es un número que la provincia no lo podría afrontar en este momento”, señaló.

Otra de las preguntas clave en el ida y vuelta con los cronistas de distintos medios estuvo apuntada a la declaración de la Educación como servicio esencial.

“Está de acuerdo con la esencialidad de la educación como plantea el Gobierno Nacional?”, lanzó uno de los colegas. “Yo estoy de acuerdo con la esencialidad, creo que es central porque si estamos dispuestos a poner en crisis cómo aprenden nuestros chicos, tenemos que darles todas las herramientas para que realmente tengan clases. Las discusiones paritarias se tienen que hacer, pero los chicos nunca tienen que ser rehenes de estas discusiones entre el gobierno y los gremios. Tenemos que lograr que nuestros alumnos estén en el aula aprendiendo”, apuntó.

Un lugar de contención

Parafraseando al senador Michlig que la antecedió en la charla, recordó que “estamos viviendo un momento de pobreza muy difícil en la Argentina”, que “no es responsabilidad de Milei, es consecuencia de muchas malas decisiones que venimos arrastrando”. La inflación, la imposibilidad de cubrir las prepagas para volcarse al sistema de salud público e incluso las dificultades para llevar un plato de comida a la casa, fueron puestas en la balanza a la hora de analizar un paro.

“La escuela es un lugar de contención para nuestros chicos y yo encarecidamente le pediría a los gremios que pensemos también en eso que es la escuela pública en la provincia de Santa Fe, que es la oportunidad para que muchos chicos puedan estar en un lugar de contención, donde tengan un vaso de leche o una posibilidad concreta de darles un futuro en el peor momento que seguramente vivamos los argentinos que va a ser este año”.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.