Nuevos créditos hipotecarios: montos, tasas y plazos de las líneas disponibles

Con el anuncio de un banco privado, ya hay tres entidades que comenzaron a ofrecer créditos hipotecarios, una modalidad para poder cumplir el “sueño de la casa propia” que había quedado fuera de consideración por los altos índices de inflación en los últimos años.

A los bancos Hipotecario y Ciudad, este viernes se conoció la intención del Banco Supervielle de ofrecer líneas de financiamiento para adquirir una nueva casa o refaccionar una existente.

Federico González Rouco, economista de Empiria Consultores, recomienda a los interesados en tomar uno de estos créditos que "la cuota que a pagar sea coherente con los ingresos, comparar es la tasa de interés, el plazo y las condiciones básicas y y cuánto baja la cuota una vez que se aumenta". "En la mayoría de los créditos, la cuota baja mucho cuando se pasa de 10 a 20 años, pero no tanto si pasa de 20 a 30 años", sostuvo.

"Por eso está bueno analizar si vale la pena extender el plazo por una cuota menor y cuáles son los gastos y otros costos financieros como el seguro de vida sobre incendio", agregó el especialista en temas inmobiliarios.

Las propuestas de créditos hipotecarios

Banco Ciudad

Financiación por hasta $250 millones a plazos de hasta 20 años en UVAs. Las nuevas líneas hipotecarias permiten financiar hasta el 75% del valor de venta del inmueble a adquirir.

El crédito puede ser aplicado para la adquisición, refacción, mejora y ampliación de viviendas, tanto únicas y permanentes, como no permanentes.

Dos líneas hipotecarias de similares características, a las que pueden acceder quienes ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad. Una línea permite adquirir primera y segunda vivienda en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta). La otra y otra para adquisición de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ambos casos se utiliza UVAs.

La línea general tiene una tasa de interés del 5,5% + UVAs, y la de Microcentro, del 3,5% + UVAs.

Los créditos estarán disponibles a partir del próximo lunes 29 de abril a través de la web del Banco Ciudad y en todas las sucursales de la entidad.

A su vez, la relación cuota-ingreso no debe exceder el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Con relación al importe de la cuota mensual: cada $10 millones que se soliciten a 20 años para adquirir una vivienda en el Microcentro de CABA, la cuota mensual inicial es de $58.149. Asimismo, con respecto a la relación cuota-ingreso, si la persona, familia o conjunto de tomadores del crédito suman ingresos por $1.930.000, pueden acceder, como ejemplo, a un préstamo de $70 millones, con una cuota inicial de $482.000.

Estos préstamos cuentan con la posibilidad de solicitar una extensión del plazo si el importe de la cuota a pagar llega a superar el 10% del valor de cuota resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esos casos se podrá extender en hasta 25% el plazo original del préstamo.

Banco Hipotecario

Financiación para construcción o adquisición de vivienda hasta $250 millones y para terminación y ampliación de viviendas $125 millones.

El plazo mínimo es de 360 meses (30 años), con ajuste de cuota UVA +8,5%.

Las tasas nominales anuales también varían según el tipo de crédito y el monto solicitado. Para el mercado abierto: 8,5%- Clientes con acreditación de haberes en el banco 4,25% las primeras 12 cuotas, luego 8,5%.

Los requisitos varían según el tipo de crédito y el monto solicitado. En general, deberá contar con ingresos demostrables, un buen historial crediticio y presentar garantías.

El Banco Hipotecario aún no ha anunciado la fecha exacta en que estarán disponibles los créditos. Se espera que sea "próximamente". Se puede consultar la página web del banco o sus redes sociales para obtener información actualizada.

La nueva línea de créditos del Banco Hipotecario incluye un "préstamo personal para equipar y/o remodelar" hogares, "descuentos, beneficios y cuotas en la red de alianzas de comercios del hogar más grande del país con más de 10.000 puntos de venta adheridos", seguros para proteger las viviendas y la opción de operar a través de la aplicación App BH.

Banco Supervielle

"Con el objetivo y compromiso de impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de país y de su gente, Supervielle es el primer banco de capital privado que se encuentra próximo a lanzar su propuesta de Préstamos Hipotecarios destinada a Clientes y no Clientes que busquen adquirir su vivienda permanente, no permanente o estén pensando en ampliar o refaccionar su vivienda", informó la entidad financiera.

A partir del 4 de mayo, los interesados podrán simular de manera 100% online la cuota de su préstamo, así como informarse sobre requisitos y condiciones.

