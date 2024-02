L-Gante se metió en la polémica ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma y generó confusión

L-Gante se ganó un lugar entre los artistas más populares de Argentina. Es una de las caras visibles de la cumbia 420 y tomó relevancia en el mundo de la farándula por su vínculo amoroso con Wanda Nara. Ahora, también se sumó al tema del momento y tomó partida en la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma.

Resulta que el argentino le respondió a Verónica Lozano cuando estaba como invitado en su programa. "Qué hijo de perra Peso Pluma. Viste que dejó a Nicki. Yo dije 'ojo con el que a cada rato te dice mi novia, que linda es mi novia, todo por mi novia...'. Lo engancharon en Las Vegas con otra chica", expresó la periodista.

El cantante de cumbia 420 escuchó atentamente la consulta de la conductora y luego sentenció: “Es todo un tema. No sé, no entendí al final a quién engancharon primero. A mí me quedó la duda. No juzgo nada, por las dudas. Es rari, es rari”.

L-Gante hundió a su compatriota, Nicki Nicole, dando a entender que probablemente, ella también le había sido infiel a Peso Pluma previamente. Igualmente, habrá que esperar a que todo salga a la luz. El protagonista todavía no dio indicios de nada y la supuesta amante del mexicano sólo escribió que en una historia, siempre hay dos lados.

Fuente: caras.perfil.com