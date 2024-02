Las 4 razones que impedirían que Lionel Messi dispute los Juegos Olímpicos con la selección argentina

La ilusión no se esfumó por completo, pero a esta altura es muy difícil que Lionel Messi forme parte de la delegación argentina que competirá en el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Según pudo averiguar Infobae, el capitán nacional le dará absoluta prioridad a la Copa América con la Mayor y hay cuestiones que impedirían que dé el presente en la nómina que confeccionará Javier Mascherano en los próximos meses de cara a la cita olímpica. “No hay una decisión tomada. Todavía Mascherano no lo llamó. ¿Y si lo convence?”, plantearon desde el entorno del rosarino. Los motivos para no volver a la capital francesa, de donde se marchó abucheado tras su paso por París Saint Germain, son varios.

1. SU PRIORIDAD ES LA SELECCIÓN MAYOR



Leo todavía no firmó que vaya a estar presente en la próxima Copa del Mundo, pero está claro que desde que levantó el trofeo en Qatar 2022 renovó su expectativa con la Albiceleste y pretende sumar una nueva estrella al escudo nacional. Su historia con la celeste y blanca transita su mejor momento y quiere aprovecharlo. “Ahora quiere disfrutar”, argumentaron desde su entorno en la previa a lo que será la disputa de la Copa América 2024.

El rosarino sufrió mucho a lo largo de los años por esta competición: fue parte de la generación que perdió las finales de 2007 (ante Brasil), 2015 y 2016 (contra Chile), además de haber visto frustrado el sueño continental en las ediciones de 2011 (eliminación en cuartos ante Uruguay) y 2019 (afuera contra Brasil en semifinales). Motivado por la conducción de Lionel Scaloni y siendo referente de un grupo renovado con el que congenia a la perfección, Messi buscará prepararse en los meses venideros para llegar de la mejor forma a la cita en Estados Unidos.

Hay que recordar que ya se colgó la medalla dorada en los Juegos de Beijing 2008, por lo que ese torneo es un ítem que figura tachado en su lista y no lo motiva tanto como otrora.

2. EL DESGASTE FÍSICO QUE LE IMPLICARÍA LA DOBLE COMPETENCIA

Después de un extenso parate en el que Messi recuperó energías, el 10 de Inter Miami se sumó a una gira por Asia y Centroamérica con su equipo y ya inició la temporada con las Garzas. Desde este fin de semana hasta principios de junio, cuando quedará afectado otra vez a la selección argentina de cara a la última fecha FIFA (dos amistosos) y la preparación para la Copa América en la que Argentina debutará el 20/6 en Atlanta (frente a Canadá o Trinidad y Tobago), el capitán llegaría a jugar un total de 17 partidos fijados en el calendario de la MLS.

Pero eso no es todo. En caso de acceder a cuartos de final de la Copa América (en la zona estarán también Chile y Perú y se clasificarán los dos mejores), la Albiceleste se presentará por esa instancia el 4 o 5 de julio. Si pasa a semis, definirá el 9 de julio. El hipotético partido por el tercer y cuarto puesto será el 13/7 y la final el 14/7. ¿Cuándo arrancarán los Juegos Olímpicos? El 24 de julio, por lo que Messi, en caso de que la Selección dispute las fases finales, tendría apenas diez días de descanso entre una competición y la otra.

“Todo no se puede”, mencionó una importante fuente ligada a Lionel, que sabe que el cansancio a esa altura del año le puede jugar una mala pasada.

3. EL TATA MARTINO MARCÓ LA CANCHA

El entrenador del Inter Miami fue consultado por el paraguayo Diego Gómez, figura en el Preolímpico Sub 23, sobre su chance de disputar la Copa América y los Juegos Olímpicos con su seleccionado nacional. El Tata fue tajante: “No tengo ningún problema, que elijan. Sabemos que a la Copa América hay que darlo y que para los Juegos no tenemos obligación. Soy pro selección, pero hay dos competencias juntas y eso implica que esté más de dos meses afuera. Nadie lo haría”.

El estratega rosarino está al tanto de la situación de cada uno de sus convocados internacionales y ya fijó una postura al respecto. Si bien Messi, llegado el caso, tendría otro poder de decisión que el joven Gómez, el cuerpo técnico de Inter Miami confía en contar con el 10 inmediatamente después de que finalice la participación de Argentina en la Copa América. Dan por descontado que la Pulga no se sumará a los Juegos de París 2024.

Luego de la primera victoria en la temporada ante Real Salt Lake, Martino tuvo palabras elogiosas con la figura de su equipo y remarcó su estado físico: “Lo vi muy suelto, fino, con mucha velocidad. Jugar el 1 vs 2 en la última jugada, amagando de zurda y saliendo por derecha, después de un desgaste tan grande... Me pone feliz porque evidentemente está bien, motivado y se siente bien”.

4. INTER MIAMI DEFENDERÁ UN TÍTULO LOCAL EN ESA FECHA

Martino, al igual que los entrenadores de varios equipos de la MLS, tendrá que afrontar un grave problema entre junio y julio próximo: la liga norteamericana no se frenará e Inter Miami tiene diagramados ocho compromisos oficiales para esos dos meses (cuatro y cuatro). Pero además, las Garzas defenderán el título de campeón en la Leagues Cup, la competición en la que Messi debutó con la franquicia de Florida y que se adjudicó el año pasado.

Las autoridades de Inter, con David Beckham a la cabeza, apuestan fuerte a esta copa que reúne a conjuntos de Estados Unidos y México con fase de grupos y posteriores rondas eliminatorias ya que brinda tres boletos para la Liga de Campeones de la Concacaf 2025. La Leagues Cup se llevará a cabo durante un mes: desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 25 de agosto, por lo que a Messi le será imposible participar en esta y los Juegos Olímpicos si decidiera viajar a París.

Mascherano ya declaró públicamente que se comunicará con Messi y Ángel Di María para tentarlos con liderar a la Sub 23 que buscará el tercer oro olímpico en París. “Ya todos conocen mi relación con Leo y la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente”. La sensación es que el mejor jugador del mundo alentará al seleccionado nacional a la distancia como hizo en el Preolímpico.

