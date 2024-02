La UnRaf alertó por falta de presupuesto: "Están en riesgo el normal desarrollo de actividades"

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) advirtió que por la falta de actualización del presupuesto universitario por parte del Gobierno nacional están en riesgo el normal desarrollo de sus actividades y la continuidad de las obras para ampliar su infraestructura ante una matrícula creciente, todo a días del ingreso de más de 1.500 estudiantes de primer año.

La casa de altos estudios que tiene como rector a Rubén Ascúa emitió un comunicado esta semana para informar a "la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, sobre la difícil situación presupuestaria en la que se encuentra, a días del comienzo de clases en el que recibiremos a más de 1500 estudiantes ingresantes que esperan con todo su entusiasmo, el inicio de una etapa que cambiará sus vidas".

"En el contexto determinado por una inflación interanual que supera el 250%, el Gobierno nacional no actualiza el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas. Esto implica que debemos afrontar los costos actuales con los mismos fondos de 2023, lo que compromete el normal desarrollo de actividades y, en el corto plazo, superará todos los esfuerzos y estrategias que podamos implementar para sostenerlas", subrayó con preocupación.

Además, la UNRaf alerto que "esta situación presupuestaria paralizará las obras de infraestructura que tenemos en marcha en nuestro Campus cuando el avance y apertura de los nuevos edificios resulta clave para una comunidad universitaria que no para de crecer". "Estos espacios son vitales para prácticas de laboratorio y áreas administrativas necesarias para los aprendizajes y el desarrollo institucional", agregó.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, en enero el gasto público sufrió una caída de 30,8% en términos reales. Jubilaciones, programas sociales y salarios públicos fueron los que más soportaron el ajuste junto a las transferencias a universidades. En este sentido, el Gobierno nacional recortó casi $30 mil millones a las universidades en enero, lo que representa una poda del 16,5% real.

En este escenario, la UNRaf reafirmó "la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicada el 21 de febrero pasado en la que manifiesta la necesidad de incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales; actualizar los salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión".

"Somos una Universidad joven que desde su creación ha demostrado el fuerte impacto positivo que representa para el desarrollo de Rafaela y la región a través de la formación profesional de sus estudiantes y sus actividades científicas y de articulación con la comunidad. La gestión pública ética y responsable es parte de nuestras perspectivas de desarrollo y de nuestra identidad institucional. Pero el esfuerzo de nuestros estudiantes, docentes, no docentes e investigadores resultará infructuoso si la situación presupuestaria no se rectifica", planteó la UNRaf en su comunicado. "Ante esto, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública y nuestra convicción de que, en el conocimiento, está la clave para nuestro desarrollo nacional e integración con el mundo", concluyó.

La UNRaf cumplirá en diciembre próximo 10 años desde su creación a través de una ley aprobada en el Congreso. Y en marzo cumplirá ocho años desde que comenzó a dictar clases en sus primeras carreras: Licenciaturas en Relaciones del Trabajo, en Diseño Industrial y en Medios Audiovisuales y Digitales. En aquel lejano 2016, recibió a 216 ingresantes, pero desde el 2022 cada año le da la bienvenida a más de 1.500 estudiantes de primer año que eligen sus más de diez carreras que conforman la oferta académica.

El próximo viernes los flamantes estudiantes universitarios llegarán a su Campus de Ruta 34 para comenzar su vida universitaria en un año difícil y desafiante.

