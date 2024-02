Julio De Vido: “Alberto Fernández fue el peor presidente de la democracia”

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se pronunció en duros términos sobre Alberto Fernández y sostuvo que su gobierno “fue el peor” desde el retorno de la democracia. Ante una consulta radial, sostuvo: “Ha habido muy malos (gobiernos), pero me parece que este fue el peor, y el que más daño le hizo al peronismo, eso me molesta”.

De Vido, además, calificó al ex mandatario, que se trasladó a España luego de dejar el poder, como “un presidente en fuga”, “un exiliado” y como “una vergüenza para el peronismo”. “(Javier) Milei es el resultado del gobierno de Alberto Fernández, es su herencia”.

En este sentido, y en diálogo con radio Continental, destacó la necesidad de que el peronismo se “reorganice a partir de una elección interna” porque el partido “está desaparecido del sistema político como institución”. “La presidencia de Fernández y de Máximo (Kirchner) en Buenos Aires no fueron fruto de la voluntad de los afiliados, sino de los dedos que dirigen el partido y lo han vaciado”, sostuvo.

El ex funcionario también se manifestó muy crítico con relación a Cristina Kirchner y afirmó que “hay muchos afiliados cansados del juego político” de la expresidenta y recordó que viene “de muchas derrotas electorales que fueron muy gravosas para el peronismo, como 2013, 2015, 2017 y la del 2019 fue más una tragedia que un triunfo”.

Consultado sobre Milei, De Vido le reconoció al Presidente que “en términos ideológicos es honesto, pero sus políticas tienen problemas de aceptación y tiene incapacidad para consensuar y negociar”. “Es una consecuencia del gobierno anterior”, insistió.

“Alberto debe ser investigado”

En otro pasaje del reportaje, el ex ministro de Planificación aseguró que Alberto Fernández “debe ser investigado” con relación a las irregularidades detectadas por la gestión libertaria en la ANSES entre 2019 y 2023. “Hay acusación muy seria, creo que el Presidente (por Milei) lo va a usar como uno de sus argumentos centrales el viernes en su discurso”, advirtió.

La semana pasada, el Gobierno dejó sin efecto una decisión que se tomó durante la gestión de Alberto Fernández y que le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados, que cobrarían comisiones por encima de los valores de mercado. A su vez, avanzó en la investigación para determinar si detrás hubo un negocio de 20.000 millones de pesos destinado a favorecer a empresarios ligados a la gestión anterior.

La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”. El periodista contó que el ahora extitular del organismo, Osvaldo Giordano, encomendó una auditoría. En la investigación, en concreto, Roa mencionó al empresario Pablo Torres García.

En Nación Seguros estuvo a cargo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.

Puntualmente, las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado en el marco de la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros. Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSeS’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.

Con información de www.infobae.com