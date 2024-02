Revés judicial para Cristina Kirchner en su pedido de recusación al juez y al fiscal de la Causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de la ex presidenta Cristina Kirchner respecto del juez Diego G. Barroetaveña y del fiscal Mario Villar en el expediente en el que se revisa su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad. La resolución lleva la firma de los camaristas Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña.

En los considerandos se sostiene que “mal podría pretender apartarse al fiscal porque la defensa no está de acuerdo, o entiende que resulta contradictoria la posición sobre la cual luego puede ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio (art. 18 CN)”. Y agrega que “debe remarcarse que los fiscales deben ajustar su actuación a la ley con objetividad y ecuanimidad en promoción de la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

“En base a las consideraciones expuestas corresponde rechazar in limine el pedido de recusación formulado respecto del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Mario A. Villar”, sostiene el fallo. Y resuelve “rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar; con costas (arts. 530 y 531 CPPN)”.

Qué dicen los defensores de CFK a propósito de Villar

En el caso del fiscal Villar, la ex presidenta sostuvo que en esta causa afirmó que existía una sola asociación ilícita mientras que en otro expediente sostuvo que era jefa de dos. “Mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola afirmaban en este proceso que existió una única asociación ilícita, creada para cometer defraudaciones y lavar activos, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar plantearon en las causas Hotesur y Los Sauces que, en rigor de verdad, Cristina Fernández de Kirchner integró dos bandas criminales distintas”, advierte la presentación.

De esta manera, se aludió a “una constituida para defraudar al Estado (investigada en este proceso) y otra conformada para blanquear capitales (investigada en Hotesur y Los Sauces)”, explicó la defensa. “Frente a semejante contradicción, señalamos expresamente que la fiscalía no podía sostener proposiciones antagónicas en su acusación por el delito de asociación ilícita”, añadió.

Y abundó: “No obstante, Villar, pese a haber afirmado la existencia de dos asociaciones ilícitas distintas, en la audiencia celebrada el pasado 26 de febrero sostuvo para este proceso que solo existió una única asociación ilícita”. “Lejos de obrar en forma objetiva, el fiscal Mario Villar ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance en contra de la ex Presidenta de la Nación”, completó.

Qué sostiene la presentación sobre Barroetaveña

Sobre el juez Barroetaveña, la defensa de la ex presidenta consideró que “ya ha emitido opinión en otro expediente en torno a los extremos fácticos y jurídicos” relacionados con la Causa Vialidad. “Tal situación coloca al citado juez en una clara y lamentable posición de prejuzgamiento”, sostiene el documento. Los defensores recordaron que Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas por los hoteles.

“Al haber revocado aquel sobreseimiento, dejando subsistente la imputación por el delito de lavado de activos, los jueces habilitaron a que la fiscalía, como teoría del caso, pueda seguir sosteniendo que la asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández también tuvo como propósito llevar a cabo maniobras de blanqueo de capitales. En otras palabras: de haberse confirmado aquel sobreseimiento, podría sostenerse en este expediente que la mentada asociación ilícita también tuvo como propósito, además de cometer defraudaciones, lavar activos”, explicaron.

“El juez Barroetaveña -junto a su colega- fijó una posición que reconoce la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios”, describió.

Barroetaveña, añade el texto, “se encuentra ahora inmerso en la causal de apartamiento pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia”.

