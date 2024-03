Violento choque en la Autopista Rosario - Santa Fe: hay tres personas heridas

Tres personas resultaron gravemente heridas tras protagonizar un violento choque en la Autopista Rosario - Santa Fe, a la altura de La Tatenguita. Se recomienda evitar la zona.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10 de la mañana a la altura del kilómetro 153 de la Autopista Rosario - Santa Fe, en la mano que va hacia la capital provincial. Las primeras informaciones indican que hay tres vehículos involucrados, dos de ellos destrozados.

Según pudo averiguar el móvil de AIRE, un utilitario tipo Rastrojero circulaba con sentido a la ciudad de Santa Fe por el carril lento cuando, por causas que se tratan de establecer, fue impactado por una Fiat Toro color azul.



A bordo del Rastrojero viajaban tres personas que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Cullen a través de tres ambulancias del 107. Otro vehículo sanitario permanecía en el lugar del accidente para brindar asistencia médica al conductor de la camioneta que viajaba solo.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizan peritajes en el lugar, por lo que el tránsito se encuentra interrumpido.



En diálogo con AIRE, la mamá del conductor del Rastrojero, indicó que su hijo se iba a trabajar en el momento del accidente. "No lo vi, pero hablé con él y me dijo que está bien. No me pudo decir más nada", aseguró.

En tanto, el papá del conductor del Rastrojero, contó que su hijo iba en la cabina junto a uno de sus empleados y el otro, un joven de 20 años, viajaba en la parte trasera del vehículo.

"Mi hijo conducía la camioneta e iba con dos empleados. Él no nos encuentra bien. El chico de 20 años es el más comprometido y hay otro muchacho que está muy golpeado y quebrado también", sostuvo en AIRE.

Fuente: Aires Digital