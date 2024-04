Cristina Fernández de Kirchner contra Javier Milei: "Te pudo haber votado el 60% y la gente se caga de hambre ¿De qué sirve?"

Cristina Fernández de Kirchner encabezó la inauguración del Microestadio Presidente Néstor Kirchner en el municipio de Quilmes, municipio liderado por Mayra Mendoza, donde realizó duras críticas a la gestión de Javier Milei.



"Siento como si estuviéramos en el Juego de la Oca, que la Argentina retrocedió al punto de partida", sostuvo y aseguró que el gobierno, al que tildó de "experimento anarco capitalista", está sometiendo al pueblo "a un inútil sacrificio". Por último, se refirió a la interna del peronismo y afirmó que "no es hora de reproches, sino de reflexión".

En el acto estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque y el diputado nacional Eduardo Wado de Pedro.

La expresidenta cuestionó el anuncio de Milei por cadena nacional del superávit fiscal y señaló que creer que ese es el problema "es no entender la Argentina ni el mundo".



"Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenés superávit hermano, no es cierto. No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés. Si no pagaste nada, no tenés un superávit. Esto que no tiene sustento y plantea al ‘déficit fiscal’, es porque no entiende al país ni al mundo”, disparó.

Al hacer un repaso por la gestión de Néstor Kirchner y la suya, planteó que ambos sabían que no iban "a tener legitimidad de origen" pero que construirían una "legitimidad de gestión".

En ese sentido, comparó el 22 por ciento con el cual Néstor Kirchner llegó a la presidencia con el porcentaje logrado por Javier Milei en el balotage. “Te pudo haber votado el 60%, pero si después cuando sos gobierno, la gente se caga de hambre, aumenta la desocupación y no llega a fin de mes, ¿de qué sirve?”, lanzó.

Cristina Kirchner aseguró que "el gobierno no tiene plan de estabilización" y le sumó una chicana a Milei: "Por más que el presidente haga carita, se enoje, haga caritas, burlitas y todas esas cosas". En ese marco, le pidió que modifique el rumbo económico de sus políticas. "El presidente tiene que comprender que tiene que darle un golpe de timón a esta política", cuestionó.

"Más que anarco-capitalismo esto suena a anarco-colonialismo. El problema de este presidente es que es dogmático. Si el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero. Y lo vamos a ayudar”, insistió.

En otro tramo de su discurso, hizo alusión a la puja por las universidades y cuestionó la acusación de Milei sobre un supuesto adoctrinamiento en la educación pública. "Si hubiéramos adoctrinado en el colegio, él no hubiera sido presidente”, disparó.

Y aprovechó para dejar otro mensaje a los integrantes de Unión por la Patria. “Hay que estudiar, formarse y salir a discutir, pero no pelotudeces. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes, hay que trabajar y discutir para mejorar la vida de la gente”, expresó.

Cristina Kirchner sobre la interna del peronismo: "No es hora de reproches, es hora de reflexión”

El anuncio sobre su reaparición pública ocurrió en medio de la interna que el peronismo transita hace semanas en la provincia de Buenos Aires y que tiene como protagonistas centrales a Axel Kicillof y La Cámpora.

Al respecto, la exgobernante ensayó una autocrítica sobre las tensiones dentro del Partido Justicialista y trazó un paralelismo con la presidencia de Alberto Fernández.

“En 2019 teníamos que reconstruirnos y se ganó, pero el problema es quien pensó que nos votaron por los buenos modales, y no fue así. Entonces cuando alguno cree que fue por buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, terminamos como terminamos”, analizó y añadió una curiosa frase: "Después de este presidente soy la condesa Eugenia de Chikoff. No me jodan más, el problema no eran los modales”.

Acto seguido, remarcó que tanto “dirigentes y militantes tienen que estar preparados" y bajar el tono de las discusiones. "No podemos salir a la bartola o ir a los canales de TV a putear a un compañero. No es hora de reproches, es hora de reflexión”, manifestó.

Sobre el final del discurso, Cristina Kirchner le habló a la militancia y recalcó la necesidad de "aumentar esfuerzos". Y cerró con un otro mensaje al espacio interno. "Tenemos una inmensa responsabilidad como oposición de rediscutir ese país. Reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y siempre mirando para adelante”, reflexionó.

Desde el 10 de diciembre que la exvicepresidenta no apareció en la escena política ya que se había limitado a realizar algunas intervenciones a través de sus redes sociales.

El último acto en el que estuvo fue en septiembre pasado cuando presentó la reedición del libro "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner".

CON INFORMACION DE MDZOL.COM