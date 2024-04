Pullaro tras la amenaza a Bullrich: "Se terminó la fiesta en el Servicio Penitenciario"

En rueda de prensa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre la bandera intimidatoria que fue hallada este viernes por la mañana en el puente ubicado en Circunvalación entre Mendoza y Eva Perón de la ciudad de Rosario, dirigida a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación a los internos alojados en la cárcel.

El mandatario provincial contó que “me comuniqué con ella por WhatsApp ya que no se encuentra en el país para dejarla al tanto de mi parecer”.

Pullaro relató que “las organizaciones criminales nos tienen acostumbrados a este tipo de amenazas; están muy molestos porque desde el pasado 10 de diciembre en adelante, en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, los presos dejaron de estar de fiesta”.

Y amplió: “Aquí y en Buenos Aires, los presos tenían teléfono celular, visitas íntimas, tenían comida que pedían por delivery y se las llevaban todos los días porque no querían la comida del Servicio Penitenciario, no estaban en aislamiento los presos que estaban en esos lugares; y eso claramente cambió”, afirmó.

“Si se creen que con amenazas nos van a detener, decirles que nosotros vamos a profundizar las políticas en el marco de lo que nos permite la ley y la Constitución Provincial y Nacional”, fustigó Pullaro.

Bullrich también habló

La respuesta de la ministra no se hizo esperar. A través de las redes sociales, Bullrich compartió el mensaje completó que recibió a través de esa bandera y no declinó su postura.



“Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”, indica el texto escrito sobre una tela blanca y con letras de color rojo y negro. "Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda", fue la respuesta de la funcionaria

Bullrich brindará detalles de la detención de un testaferro de un jefe narco de Rosario.

La cartera conducida por la referente del PRO afirmó que se trata de un "megagolpe al lavado de activos del narcotráfico en Rosario".

En conferencia de prensa, la funcionaria nacional hablará acerca de uno de los operativos más importantes hasta la fecha, donde se detuvo al extestaferro de Esteban Alvarado y actual de Julio Andrés Rodríguez Granthon, un peligroso narcotraficante detenido en el Penal de Ezeiza.

En la sede de la cartera policial, Bullrich estará acompañada por los secretarios de Seguridad, Vicente Ventura Barrerio, y de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier.



El detenido

Un arsenal de armas de fuego, cocaína, boletos de compraventa, vehículos de alta gama, cuatriciclos, motos de agua y dinero en efectivo fue el resultado de uno de los golpes más importantes contra el lavado de activos en la ciudad de Rosario, en el que fue detenido Jorge Antonio Benegas, ex testaferro del capo narco Esteban Alvarado.

En el marco del Plan Bandera dispuesto en Santa Fe por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal y detuvo a 10 personas, entre ellas a su líder Benegas, tras 12 allanamientos en las ciudades de Rosario y Funes.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.