Pullaro comienza a mostrar los dientes

En medio de la puja entre el presidente Javier Milei y las provincias por el recorte de subsidios y la coparticipación como parte del ajuste, el gobierno de Maximiliano Pullaro advirtió que no se quedará de brazos cruzados luego de los recortes nacionales. A través de una extensa publicación en Twitter del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se detalló el impacto de la poda de recursos y lo que implica en la provincia.

Esto no significa que se esté pensando en judicializar los temas, al menos no por ahora , pero sí el inicio de una presión más fuerte contra la Casa Rosada. "Llamamos a la reflexión al Estado Nacional, a no tomar medidas intempestivas y sin planificar. Acá no se perjudica a un gobernador, el golpe lo sienten los santafesinos. Necesitamos certidumbre y no que todos los días cambien las reglas de juego. Argentina votó un cambio, no seguir como hasta ahora, con las practicas que nos trajeron hasta acá", escribió Puccini.



El ánimo de los provincias empieza a carburar. Por ejemplo, en un documento firmado por una decena de vicemandatarios provinciales opositores, entre los que no figura Santa Fe, se advirtió que en estos dos últimos meses ha empeorado la situación económica del país y que "no tome de rehenes" a los argentinos.





"En enero de este año los santafesinos aportamos pagando impuesto a los combustibles unos $3.900 millones, de los cuales solo volvieron $490 millones por coparticipación. Por Fondo Compensador de Transporte tendríamos que haber recibido $1400 millones de pesos. Esa plata no volvió y quedó concentrada en los mismos que el kirchnerismo benefició durante años: el AMBA", explicó.

Desde el Ejecutivo local quieren contener las esquirlas y apuestan a que el diálogo de cada una de las áreas de la provincia que se vinculan con Nación no se corte. Los equipos siguen todos activos, pero reconocen que cuesta navegar las aguas turbulentas del modelo político que impone Milei, porque las conversaciones son volátiles.

Con información de Letra P