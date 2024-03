El futuro del plazo fijo, con inflación y dólar en baja: ¿el BCRA bajará la tasa de interés?

En un escenario en el cual el dólar blue y el MEP perforaron esta semana el valor de $1.000, la brecha cambiaria se redujo en torno al 20% y la inflación de febrero se desaceleró frente a enero, hay expectativa sobre qué hará el Banco Central este mes con la tasa de interés de los plazos fijos.

Y es que, por un lado, la tasa del plazo fijo tradicional da un rendimiento de 9,1% mensual con lo cual está terreno real negativo y perdió contra una inflación que en febrero se ubicó en alrededor de 15%, según adelantó el presidente Javier Milei, lo que evidencia una desaceleración frente al costo de vida de 20,6% de enero.

Por otro lado, la tasa le ganó en febrero al dólar blue, que bajó ese mes 14%, y al tipo de cambio financiero, que se desplomó 17%. Y los dólares paralelos en los primeros días de marzo profundizaron la tendencia bajista. El dólar blue perforó la barrera psicológica de $1.000 con cual la brecha cambiaria entre el blue y el tipo de cambio oficial se achicó a 17%.

El Banco Central mantiene sin cambios la tasa del plazo fijo desde el 18 de diciembre último, cuando la bajó unos 23 puntos porcentuales al reducirla de 133% a 110% anual, lo que equivale a un rendimiento mensual de 9,1%. Y dispuso que la tasa de interés de política monetaria pase a ser la tasa de los pases pasivos a un día de plazo, que desde el 13 de diciembre fue establecida en 100%, o sea 8,3% mensual.

Plazo fijo: ¿el BCRA bajará la tasa este mes?

Ante la actual coyuntura, el analista Salvador Di Stéfano sostuvo que el Gobierno debería bajar la tasa de interés para reactivar la economía. Y esgrimió que "si no lo hace, dejaría a los agentes económicos fuera del alcance de un crédito que ayude a recomponer sus finanzas, ya que, a los problemas de ventas en el mercado, le agregamos un crédito que es caro y poco ayuda a las empresas".

En este sentido, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que "en enero y febrero el BCRA mantuvo la tasa de referencia en terreno fuertemente negativo, en términos reales". Planteó que "a medida que se consolide la desaceleración de la inflación, es esperable que haga algún ajuste a la baja de la tasa, manteniéndola en terreno real negativo, aunque menos que en enero y febrero".

Marí resaltó que "las expectativas han mejorado y se ha detenido la huida del peso, y donde el Tesoro ha realizado un fuerte ajuste fiscal que ha eliminado la necesidad del financiamiento monetario", y acotó que "este manejo de tasas es propio del programa de transición, donde el cepo cambiario sigue en vigor, aunque se va desarmando gradualmente. En ese marco, consideró que "para nosotros es posible que bajen la tasa en marzo".

Paula Gándara, CIO de Asset Management de Adcap Grupo Financiero dijo que "si se produce algún cambio en las tasas, no se daría en forma significativa", ya que "la caída en la brecha se debe a diversos motivos que ninguno de ellos obedece a un aumento genuino en la demanda de pesos, situación deseable para pensar en una baja de tasas".

Por su parte, Christian Naud, analista de ACM, opinó que una baja de la tasa "puede ayudar (a la reactivación) pero también depende de cuestiones políticas, de la credibilidad o no del plan económico del Gobierno, entre otras cosas". A su criterio, "la recuperación que pueda llegar a tener la economía y su velocidad, a mi parecer, dependerá mucho más de esas cosas que del nivel de tasa, aunque sin duda algún efecto tendrá".

En cambio, Juan Truffa, director de Outlier, señaló: "No creo que hayan tenido planificado que caiga tanto el nivel de tipo de cambio en lo que a MEP y CCL respecta, entonces quizás hagan algún ajuste, lo podrían hacer, que hagan subir un poco la tasa de interés real que está super negativa, y que de esa manera se puedan acomodar un poquito mejor". De todos modos, aclaró que "en un contexto de cepo, los canales de transmisión de la tasa no transmiten lo que deben transmitir, quizás es el momento de preguntarse si no están cómodos con este tipo de cambio, si no es momento de meter alguna pequeña de liberación de restricciones".

Tasa: las razones para mantenerla sin cambios

Para Naud, "el BCRA no va a modificar la tasa, al menos en el corto plazo". Y fundamentó: "La baja de tasas que se dio a principio de la gestión tuvo como objetivo ir reduciendo los pasivos remunerados del BCRA mientras que, conjuntamente a otras medidas, buscaban mejorar el balance del BCRA. Por ahora, ese objetivo lo están cumpliendo. Por eso no creo que haya espacio para reducir la tasa, ya que más allá de la caída en la brecha, (que se está dando, principalmente, por una mayor oferta de dólares gracias al dólar blend que por un aumento en la demanda de pesos), se mira la inflación".

En sintonía, Gándara comentó que "no vemos un escenario de cambio de tasas en el corto plazo". Y fundamentó que "siguiendo los indicadores de inflación alta frecuencia y ante la necesidad de seguir recomponiendo los precios relativos el riesgo de la inflación está sesgado más al alza que a una baja sorpresiva". Y añadió que "hoy el IPC de febrero estaría cerca de un 15% y marzo de un 10%; creeríamos que el objetivo del Gobierno con la inflación es sostenerla en niveles inferiores a los de la pre-devaluación, en noviembre la inflación fue del 8,30% y en junio del 6%".

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS manifestó que "creemos que aún con inflación desacelerando, no se bajaría la tasa por el momento y se intentaría continuar con la licuación de stocks de pasivos en pesos del BCRA en términos reales, algo que además favorece al Tesoro en las licitaciones dado que puede colocar deuda a tasa negativa en un contexto en que los vencimientos en pesos siguen siendo considerables".

El analista explicó que "el escenario actual viene dado por una inflación que desacelera desde los máximos de diciembre, ante precios relativos que no terminan de ajustarse, pero sobre todo ante una importante recesión y caída fuerte de ingresos reales"

"La gestión actual optó por una etapa inicial de gradualismo monetario en el que la alta inflación licúe los stocks de pesos, bajando incluso la tasa de interés de referencia del BCRA. Creemos que la estrategia actual continuaría por un tiempo, aunque llegado el caso, las tasas reales, hoy fuertemente negativas, deberán subir. Incluso el FMI en su última revisión apuntó a que la política monetaria eventualmente deberá calibrarse, algo que vemos vinculado al tema tasas reales", auguró.

En paralelo, Eliana Scialabba, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) evaluó que "el BCRA parece estar decidido a mantener la tasa de política monetaria, ya que no la ha utilizado como un ancla antiinflacionaria, sino más bien que ha tenido un enfoque más fiscalista". Al respecto, la especialista sostuvo que "el plan del gobierno es buscar contener la inflación con un fuerte ajuste fiscal, ya que si bien este fenómeno es monetario, tiene su génesis en el desequilibrio fiscal del Tesoro, de ahí que esta gestión no utilice la esterilización como mecanismo de precios".

Según su visión, "no hay mucho margen para bajar la tasa, ya que con la inflación casi dos veces por encima de la tasa de interés, cualquier movimiento tendría un impacto marginal sobre la actividad económica, vemos más probable una tasa quieta". Y argumentó que "no hay ahorro en la economía, y por lo tanto, no hay fondos para financiar una potencial demanda de recursos que podría darse de una baja de tasa".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, prevé que "mientras que la inflación siga por encima de la tasa de interés, el BCRA no va a bajar la tasa". Y añadió: "Luego habrá que ver qué sucede cuando converjan las tasas de interés e inflación junto con el crawling peg. A partir de allí, tiene sentido que la tasa sea levemente positiva respecto a la inflación y superior a la del tipo de cambio. Igual, todo tiene que ser un manejo suave de las variables".

El asesor José Ignacio Bano concordó que "no veo al BCRA bajando las tasas porque ya son super negativas dado tenes de 9% por mes cuando Milei ya dijo que la inflación de febrero va a dar 15%". Y enfatizó: "es ridículo este nivel de tasas, normalmente la tasa la mantenes levemente por encima de la inflación, si vos queres controlar la inflación la pones muy arriba, y si está más o menos cómodo la dejas más o menos en línea con la inflación".

Tasa: ¿cuándo vislumbran un nuevo ajuste?

El economista Federico Glustein aseguró que "no es momento de bajar la tasa, todavía la inflación sigue muy alta, ya que se posiciona en 15%-16% contra los 9% de la tasa mensual, la brecha aún es amplía". Y estimó que eso "podría llegar a suceder más hacia abril o mayo con mayor cantidad de divisas, una mayor recesión pero también con una recuperación del poder adquisitivo por paritarias.

"En ese aspecto, el valor clave sería de entre 95% y 99% TNA al principio, para continuar la senda bajista", proyectó.

Para Naud, "hacia adelante, si las expectativas de inflación del REM convergen con la realidad y se logra alcanzar una tasa de inflación de un digito para junio, recién ahí se puede empezar a ver novedades sobre la tasa de política monetaria".

* Para www.iprofesional.com