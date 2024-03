Mica Argañaraz se empapa de All Of Me por Narciso Rodriguez

Desde Todos Santos, Baja California, Narciso Rodriguez reveló su nueva fragancia y campaña con la imagen de Mica Argañaraz. La modelo argentina con la cual intercambiamos una entrevista exclusiva para L’Beauté.

Su presencia fue delicada y desde el primer momento el espacio se sintió agradable y muy acogedor. En una silla tejida en mimbre estaba sentada Mica, quien después de varias horas de entrevistas, dedicó otros minutos en exclusiva para L’Beauté.





L’Beauté ¿Qué significó para ti ser parte de la familia Narciso Rodriguez?

Mica Argañaraz Increíble, conozco a Narciso desde hace unos años, podría decir que desde el 2015 cuando caminé en su desfile. Desde entonces lo admiro como persona y diseñador, soy amante de su línea de perfumería, sus campañas han sido siempre tan icónicas y formar parte de una así como ser una de sus musas, es un honor.

LB ¿Cómo fue tu primer encuentro con Narciso Rodriguez?

MA En New York Fashion Week, viviendo ese momento intenso entre desfiles y el caos de la ciudad, entré a backstage y escuché un ‘hola Mica’ en español. En ese instante me sentí acogida por una voz latina, conectamos en un human level. Desde ahí formé parte de su line up por unos años y ahora que puedo decir, imagen de su perfume.

LB ¿Cómo describes la feminidad?

MA Ser auténtica y real con quien crees que eres.



LB ¿Cuál es esa característica que todo aroma debe tener para que te encante?

MA Hacerte sentir auténtica, cómoda y segura de ti misma. Este perfume tiene algo muy especial, que huele de acuerdo a la piel que toque.

LB ¿Cómo es Mica cuando lleva sobre la piel All Of Me?

MA Mi verdadero yo, es muy versatil. Puedo llevarla puesta a cualquier hora del día y se adapta a cualquier tipo de evento. It lands very well.

LB ¿Qué te llamó la atención en esta campaña?

MA Fue producida en París, una ciudad que me encanta. Una experiencia increíble porque desde el momento en el que entré con mi glam team, Narciso estuvo presente acompañándome y ayudando a inspirarme en todo el proceso. Algo que no suele pasar en campañas con un equipo grande y muchas horas de rodaje, además el video no tiene ningún efecto especial, así que me guiaban con canciones para que tuviera total libertad en mis expresiones y sensaciones.

LB ¿Qué pensaría tu yo del pasado?

MA Creo que estaría sorprendida de lo que ha logrado, soy muy terrenal y a veces me cuesta soñar, aunque si lo hago. Recuerdo mi primer viaje a París y todas las experiencias que he vivido desde entonces que me hacen estar proud of myself.

Fuente: L Beaute