Peligro dengue: Rafaela explota ante una municipalidad que casi no hace nada y lo poco que hace, lo hace muy mal"

Los casis se dengue se multiplican en Rafaela, en solo una semana crecieron un 43% y la realidad es que desde la municipalidad no se hace prácticamente nada y lo poquito que se hace, se hace mal y sin una directiva idónea de personas responsables. Es necesario que se escuche a los médicos y por sobre todo al Doctor Cáceres que es la persona que debería tener a su cargo todo lo relacionado a esta problemática. Fuentes cercanas a la secretaria nos informaron que existe un profundo malestar de quien está a la cabeza de esa secretaría con una persona allegada al intendente y con el aval del mismo, persona esta que hasta llega a dar directivas concretas en un tema que no solo desconoce, sino que no es su área. Ya lo dijimos en otras oportunidades que no se puede seguir manejando la municipalidad con tanta impericia como se viene haciendo hasta ahora, y menos con un tema en donde está en juego la salud de los habitantes de Rafaela, algo que al parecer ni Viotti, ni su pequeño circulo intimo lo entienden, al menos hasta ahora.

Falta de aseo, yoyos altos, una pésima divulgación de medidas preventivas, aguar servidas y una mala fumigación en horarios inadecuados, son algunas de las fallas de esta municipalidad que ya no puede esgrimir culpas al gobierno anterior.

Viotti decidió dar pauta para comprar voluntades y que no lo critiquen, y es aquí, en circunstancias como las que se viven con este flagelo que es el dengue, donde se puede percibir lo dañino que son estas actitudes de la vieja política.

Es imprescindible salir a educar, la prevención es fundamental, hay dejar de mal gastar los fondos públicos y utilizarlos en forma correcta.

No se puede seguir gobernando mirado por el retrovisor, es hora de actuar con responsabilidad e idoneidad, sobre todo con esto último, con IDONEIDAD.

El dengue en la ciudad de Rafaela sigue siendo un grave problema sanitario: en la última semana, aumentaron un 43%, pasando de los 569 acumulados desde el comienzo del año a 819.

Así lo indica el reporte epidemiológico provincial, correspondiente a la semana N° 11. Además de Rafaela, Sunchales suma muchos casos, aunque viene notablemente por detrás.

Los más de 21mil casos confirmados corresponden a los 19 departamentos provinciales: 58,2 % del Departamento Rosario; 7,8% La Capital; 5,4% Castellanos, 5% San Cristóbal, 4,3% Las Colonias y 4,1% San Lorenzo, entre los más afectados.

Los serotipos circulantes son DEN 1 y DEN 2 principalmente; y DEN 3 en una persona con antecedentes de viaje a provincia con circulación.

La directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, recordó que la cantidad de casos corresponde a aquellos detectados por laboratorio y registrados; y remarcó que “estamos trabajando con la población y los equipos de salud para disminuir los casos todo lo posible, pero sobre todo disminuir y evitar las muertes”.

En este sentido, insistió en el descacharrado que debe implementarse en los hogares para evitar que prolifere el mosquito transmisor de dengue, el Aedes aegypti. Además de evitar la acumulación de agua en recipientes y prevenir las picaduras, pidió prestar atención a la aparición de síntomas como “fiebre alta con cefalea, dolor atrás de los ojos, dolor corporal, diarrea”. Si eso sucede, “se debe consultar, no autodiagnosticarse ni automedicarse porque lo que necesitamos es de un médico que haga el diagnóstico”.



La recomendación, insistió Cudós, “es ir al Centro de Salud más cercano, tomar mucho líquido para evitar la deshidratación y paracetamol como antitérmico”. Asimismo, prestar atención a los signos de alarma que requieren consultar de rápidamente: dolor abdominal muy intenso, mareo o desmayo, vómitos persistentes, intranquilidad o irritabilidad, somnolencia; y “sangrado, principalmente en las encías, similar a la menstruación, o por vía urinaria”.

CASOS GRAVES

En relación a los casos graves, el Informe Epidemiológico da cuenta de que fallecieron cuatro personas más, por lo que desde el inicio del año (Semana Epidemiológica 01) hasta el 16 de marzo inclusive (Semana 11), son ocho las que fallecieron con diagnóstico confirmado de dengue. En la caracterización de estos casos se señala que “la mitad de los pacientes fallecidos presentaban comorbilidades”. Respecto al serotipo viral, en seis casos se detectó DEN 2; y en dos casos, DEN 1.



En cuanto al departamento de residencia: 3 pertenecen a Rosario, 2 a La Capital, 1 a Castellanos, 1 a Las Colonias y 1 a Constitución.

Entre las personas que fallecieron recientemente, un hombre de 79 años presentaba coinfección con Sars CoV-2. En cuanto al paciente pediátrico de 6 años, “presentó un cuadro de sepsis a punto de partida de infección abdominal”. Tenía residencia habitual en la provincia de Santa Fe, sin embargo, tanto el foco de contagio como la atención médica fueron en otra jurisdicción del país.

Con información de Vía País