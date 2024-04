Los labiales más favorecedores para cualquier hora del día

Si estás harta de tener que llevar siempre un 'kit de emergencias' con tus imprescindibles de maquillaje para afrontar el día (y la noche), déjanos decirte que estás de suerte, porque hemos encontrado el maquillaje que te durará intacto las 24 horas del día. Como lo oyes: con lo nuevo de Chanel lucirás radiante las 24 horas del día y sin necesidad de retocarte.

Y es que encontrar un labial que aguante horas y horas es una tarea complicada. Por eso los nuevos labiales de Chanel se van a hacer muy rápido un huequito en tu bolso.

Desde un maquillaje de lo más natural para el día a día hasta un toque de color rosa fresa, pasando por una mirada penetrante para sorprender en la pista de baile o un maquillaje atrevido con formas geométricas son varias de las ideas que te proponemos para combinar los labiales. Elige el estilo que más te guste y lucirás perfecta en cualquier ocasión.

Si tus tonos preferidos son los rosas claros y beiges o si eres más de arriesgar y que tus labios lo digan todo con un color rojo o frambuesa, anímate a descubrir la nueva gama de labiales de Chanel de la mano de Raquel Álvarez, maquilladora de Chanel. ¡Créenos, pruébalos y olvídate de ese 'kit de emergencia'!



Un ‘glow’ natural

"La clave de este look está en una piel hidratada y nutrida. Después, aplica una base con textura sérum. No olvides añadir un poco de color en las mejillas para que el resultado no sea tan plano", explica Raquel Álvarez, maquilladora de Chanel.

¿Otro tip de profesional? Poner un toque de iluminador en el párpado.

Labios de fresa

En este look, Raquel Álvarez ha utilizado un lápiz cremoso para maquillar el párpado y, por encima, una sombra de ojos beis con un toque dorado. "El tono de labial, rojo con un punto rosa, aporta frescura y es muy favorecedor", añade la experta.

Lista para bailar

Cuando comience a caer la noche, sigue los consejos de Raquel Álvarez y "utiliza un tono verde agua, tanto en el párpado superior como en la línea de las pestañas: combina a la perfección con el rojo de los labios". Y como la hidratación es fundamental, nosotras utilizamos una mascarilla facial en lugar de una hidratante. Así cuidamos de nuestra piel mientras lo damos todo en la pista de baile. No te olvides de meter en el bolso una crema de manos perfumada.

Clase de geometría

Este maquillaje tan atrevido es más fácil de hacer de lo que parece. "Mira de frente al espejo y dibuja ángulos rectos con la sombra. Y no te preocupes si no te sale perfecto: puedes corregirlo con unos bastoncitos y un poco de desmaquillante. Deja el centro del párpado sin maquillar y listo", dice Raquel. En los labios, utiliza un tono natural.

Fuente: Cosmopolitan