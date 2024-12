Alerta tendencia: vuelven las tachuelas para darte un aire rockero, pero que sea en su versión más sofisticada

Si hay una prenda que encapsula el espíritu de los primeros años 2000 en materia de moda es el cinturón de tachuelas. De color negro, ancho y repleto de tachas plateadas, aquel accesorio fue popularizado por iconos de la época como Avril Lavigne, que encontró en este complemento el detalle perfecto para subrayar la imagen punk de sus comienzos musicales.

La popularidad del cinturón se disparó y en poco tiempo pasó de estar vinculado a un público concreto muy ligado a la música y el punk a ser el objeto de deseo de cualquier amante de la moda. Lindsay Lohan, Jennifer Lopez o una jovencísima Blake Lively lo lucían en sus looks de alfombra roja.

Mientras, las tachuelas empezaban a adornar otro tipo de diseños, en especial zapatos y bolsos. Precisamente dentro de esa categoría es donde hemos podido identificar el regreso de esta tendencia, acogida también entre la moda de lujo desde el éxito de la línea Rockstud de Valentino, lanzada hace más de una década y caracterizada por las tachuelas.

De cara al invierno de 2024, estos pequeños adornos metalizados transforman básicos como los vaqueros o la camisa de oficina, pero también dan forma a piezas más inesperadas, como pendientes o diademas. Por supuesto, los bolsos y zapatos tampoco escapan. ¿Preparada para sumarte a la tendencia?

Botines con un toque especial

La tendencia de las tachuelas se concentra especialmente en la categoría de calzado, ya que este detalle es ideal para dar un aire distinto a las propuestas más atemporales. En Jimenas proponen los botines Alfonsina en color vino, un modelo realizado en piel napa con microtachas insertadas con acabado dorado. Fabricados en Alicante de manera artesanal. (219 euros).



De cristal

En Tory Burch cambian las tachuelas de metal por estas incrustaciones de cristal de distinto tamaño. El elemento perfecto para romper con la sobriedad de estas bailarinas negras, una de las grandes apuestas de la firma para la temporada. (430 euros).



Un clásico renovado

Incluso los mocasines son susceptibles de transformarse por completo al incorporar tachuelas a su exterior. El calzado más formal se desprende de su seriedad sin dejar de lado su carácter versátil con este diseño de terciopelo negro ornamentado con tachuelas doradas. Lo podrás encontrar en la firma española afincada en Elche Befree. (99,95 euros).



Un bolso para siempre

Si hablamos de bolsos y tachuelas es obligatorio mencionar Mercules, una firma que ha hecho de este detalle una de sus señas de identidad. Más allá de las tendencias, la marca española propone temporada tras temporada creaciones que juegan con las tachuelas de diferentes formas, ya sea adornando un asa, como protagonistas de la pieza o colocadas de manera discreta. En la imagen, bolso Candy en color azul noche ornamentado con estrellas doradas y tachuelas plata. (210 euros).



Los pendientes que no imaginabas

La tendencia está en todas partes, también en el joyero. Parfois nos anima a introducir un toque rock en los looks invernales con estos pendientes largos de flecos y tachuelas circulares con acabado en rodio. (19,99 euros).



Bailarina punk

El eterno minivestido negro tiene más vidas que un gato y es que cada temporada consigue captar nuestra atención gracias a su capacidad para actualizarse una y otra vez. De cara a las fiestas navideñas, Pinko incluye entre sus novedades este vestido con falda de bailarina que conjuga el romanticismo de una silueta típicamente femenina con la fuerza de las tachuelas de inspiración punk. (495 euros).

De arriba abajo

Scalpers da un paso más allá y directamente aboga por un total look protagonizado por prendas con tachuelas. Un estilismo básico integrado por un jersey y unos tejanos en color negro se convierte en una apuesta de tendencia idónea para el día o la noche gracias a las tachuelas que adornan cada una de las prendas. (89,90 euros el jersey y 79,90 el pantalón)



Cowgirl de oficina

La camisa azul clásica que siempre vinculamos al look de oficina adquiere un nuevo aire en este modelo de Mango. Las costuras y bordados de inspiración lejano oeste se suman a las tachuelas que recorren la parte superior de la pieza para crear la prenda soñada entre quienes buscan marcar la diferencia con el mínimo esfuerzo. (35,99 euros).



Vaqueros actualizados

Por supuesto, el básico entre los básicos también hace un guiño a la tendencia. Brownie es la marca detrás de los tejanos más favorecedores y cómodos del invierno: con silueta culotte y bajo ligeramente acampanado, introducen un giro de 180 grados con las tachuelas, presentes en la cintura y en los bolsillos delanteros y traseros. (69,90 euros).

Otra versión de la diadema de Blair Waldorf

El icónico personaje de Gossip Girl, Blair Waldorf, siempre subrayaba su estilo clásico con diademas de todo tipo. Este modelo de tachuelas sería el contrapunto perfecto a su armario y una compra a tener en cuenta si buscas sumarte a la tendencia de las tachuelas de una manera discreta. Es de la firma Latido y está disponible en tres tonos diferentes. (21,95 euros).





Detalle final

Si pensamos en la tendencia de las tachuelas que pegó fuerte a comienzos de los años 2000 es más que probable que imaginemos el cinturón negro popularizado por iconos de la época como Avril Lavigne. Aunque ese modelo podría protagonizar su particular comeback en cualquier momento, por ahora las propuestas de las firmas son más sutiles. Ralph Lauren no renuncia a la estética cowboy y opta por un cinturón de piel con hebilla labrada y tachuelas en forma de diamante. (295 euros).





El clásico eterno

La cazadora de cuero está viviendo una nueva edad de oro este invierno, pero lo cierto es que este diseño permanece más allá de la rueda de las tendencias. Además de su cuello de solapas y su aspecto motero, otro elemento recurrente en esta clase de chaquetas son las tachuelas plateadas. En All Saints, la emblemática marca británica de cazadoras de cuero, podrás encontrar multitud de opciones, entre ellas la cazadora Billie, en la imagen. (499 euros).

