Filtran un audio revelador con detalles de la pelea de Lionel Messi: "Desubicadísimo"

Luego de que se diera a conocer que hubo una pelea entre Lionel Messi y Fernando Ortiz después de la victoria de Monterrey ante Inter Miami, ahora se filtró un audio de Nicolás Sánchez. El argentino, auxiliar de Rayados y protagonista del escándalo, contó todo lo que pasó con lujo de detalles.

“Sí, me quiso pelear Messi“, arrancó diciendo el ex-River y Racing. “No creo que me haya querido pegar porque si no me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando mi reacción más que pegarme”, agregó.

Luego, comenzó a narrar el hecho: “Cuando estoy en la puerta del vestuario lo veo a Messi ahí a tres metros mío. Yo me acerco para pedirle una foto y el seguridad, en buena onda, me para. Yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Cuando entran los árbitros, los encara Messi y les dice de todo. Al lado de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mierda“.

“Yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Estaba gente de la CONCACAF, la miro y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos’. ¿Para qué? El Tata Martino se dio vuelta, me empezó a decir de todo y apareció Messi. Me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos salame? ¿A quién te comiste?’. Creo que no me insultó, pero como yo miraba para otro lado, no contesté nunca y fue peor”, cuenta el exfutbolista.

Para cerrar, aseguró: “Todos los videos seguramente los borraron todos, porque los videos los dejan muy mal parados a ellos. Lo que hicieron es gravísimo, pero bueno, es parte del show”.

“Ellos claramente quieren ensuciar y embarrar la cancha y fue lo que yo quise evitar o dejarlos en evidencia. Fue por eso que se armó todo el tole tole, pero no hubo piñas, ni pelea. Pura discusión y puro apriete. Para mí era que ellos estaban enojados y estaban buscando que nosotros nos mandemos alguna macana, pero no pasó nada y los que quedaron mal fueron ellos”, concluyó.

Fuente. bolavip