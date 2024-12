Boca y River van por una cuenta pendiente: con quién debutan en la Copa Argentina

Luego de un año con más dolores de cabeza que alegrías, Boca y River ya empiezan a diagramar el 2025 que viene cargado de competencias en las que querrán y deberán ser protagonistas para revertir su imagen. Uno de los torneos que aparece en el calendario de ambos clubes es la Copa Argentina que ya tiene programado su cuadro de 32 vos de final.

Buscando conquistar un certamen que se le viene haciendo esquivo ya hace varios años a ambos, el Xeneize debutará con Argentino de Monte Maíz y el Millonario hará lo propio con Ciudad de Bolívar, con fecha y sede a definir.

Luego en caso de que ambos salgan airosos de su primer compromiso, los dirigidos por Fernando Gago se medirán con el vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y All Boys, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo tendrá como rival al ganador de Colón de Santa fe y San Martín de Tucumán.

Además, cabe destacar que Boca y River están en cuadros opuestos, por eso, el Superclásico podría darse únicamente en una gran final para definir al campeón y al mismo tiempo uno de los clasificados a la Copa Libertadores 2026 ya que el ganador del certamen recibe una plaza directa.

Respecto a cuándo fue la última vez que alguno de los dos logró conquistar la Copa Argentina, Boca gritó campeón en la edición 2019 luego de vencer a Talleres por penales, mientras que River levantó el trofeo en 2018 tras golear 3-0 a Central Córdoba.

Así quedó el cuadro completo de la Copa Argentina 2025

El certamen que tiene como campeón defensor a Central Córdoba y que celebrará su edición número 13 tiene el siguiente cuadro con los destacados de River vs Ciudad de Bolívar, Boca vs Argentino de Monte Maíz, Independiente vs Sporting Belgrano de San Francisco, San Lorenzo vs Sportivo Las Parejas y Racing vs Santamarina de Tandil.

Cuántos equipos participan de la Copa Argentina 2025

El torneo cuenta con la participación de 64 equipos clasificados en los certámenes de la temporada 2024. La Fase Final estará conformada por los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, seis de la Primera B Metropolitana, cinco de Primera C y los 10 provenientes del Torneo Federal.

Todos los equipos que participarán de la nueva edición de la Copa Argentina

Primera División: 28 equipos confirmados (participantes de la Liga Profesional 2022).

Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional: 15 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2024).

Aldosivi, All Boys, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Estudiantes, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Gimnasia y Tiro de Salta, Nueva Chicago, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y San Telmo.

Primera B Metropolitana: 6 equipos confirmados (el campeón y los cinco primeros equipos de la Tabla Final 2024).

Colegiales, Los Andes, Argentino de Quilmes, Deportivo Armenio, Excursionistas y Midland.

Primera C: 5 equipos confirmados (el campeón y los cuatro primeros equipos de la Tabla Final 2024).

Real Pilar, Berazategui, General Lamadrid, Deportivo Español y Central Córdoba de Rosario.

Torneo Federal: 10 equipos confirmados (mejor ubicados al término de la temporada 2024).

Argentino de Monte Maíz (Córdoba), Central Norte, Ciudad de Bolívar, Kimberley de Mar del Plata, San Martín de Formosa, Santamarina de Tandil, Sarmiento de Santiago del Estero, Sportivo Belgrano de San Francisco, Sportivo Las Parejas y Villa Mitre de Bahía Blanca.

Fuente: 442