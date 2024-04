Concejales peronistas procuran evitar que la Tasa municipal salga "un ojo en la cara"

En noviembre de 2023 se dio una de las sesiones más acaloradas en el cuerpo legislativo local, cuando los concejales, que en su momento eran oposición, lograron imponer con su mayoría, el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) a partir del mes de enero de este año en un 60%. Incluso en la misma ordenanza establecieron la implementación de una fórmula polinómica con un aumento automático de forma cuatrimestral. Es decir, que la actualización de la UCM ya no sería tema de debate en el Concejo Municipal, un hecho que no ocurría en años anteriores.

A días de aplicarse este aumento automático, los concejales María Paz Caruso, Juan Senn, Martin Racca y Valeria Soltermam ingresaron un proyecto para “modificar un artículo de la Ordenanza de modo de frenar el desmedido aumento de la Unidad de Cuenta Municipal que se proyecta rondaría en el 100% a partir de mayo”.

El incremento afectará directamente a todos los vecinos de la ciudad a través del pago de la Tasa Municipal, pero también se extiende a otros tributos como son derecho de cementerio, ingreso de residuos al Complejo Ambiental, ocupación de la vía pública que realiza el comercio, por citar algunos.

“La propuesta tiene como eje principal escalonar el aumento de forma bimestral para que el vecino pueda hacerle frente al pago de la Tasa de una forma más accesible, acorde a la realidad económica que atraviesa el país, pero sin desfinanciar al municipio”, señalaron desde el bloque opositor.

La iniciativa ingresará formalmente al Concejo en la sesión de este jueves, por lo que ya estará en condiciones de recibir despacho de comisión el lunes próximo y de ser tratada en el recinto el jueves 18. De todos modos, la oposición no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto, por lo que no se descarta que se abra un “espacio de diálogo” desde el Ejecutivo en busca de un acuerdo que contemple los intereses de los vecinos y del Estado local.

