El presidente de Vélez explicó el por qué Ricardo Centurión aún no volvió a las canchas: "Nosotros estamos atrás pero va a depender de él"

Luego de que Vélez se clasifique como uno de los semifinalistas de la Copa de la Liga, los fanáticos de Liniers preguntan por la ausencia de Ricardo Centurión en el plantel y Fabián Berlanga, presidente de la institución, reveló el por qué de su desaparición en las canchas.

“Centurión está ahí. Tengo muchas ganas de que juegue un partido, aunque sea para confíe en sí mismo otra vez. Sabemos que los días previos, cuando hay una posibilidad de convocatoria, tiene un poco como de ataques de pánico, por llamarlo así. Yo no soy médico para decirlo, pero es la sensación, termina teniendo una nana (sic), como bajándose del partido, porque es algo que después de tanto tiempo a él también le genera un tema corporal”, explicó el máximo mandatario con el programa partidario Vélez y Su Mundo.

Y es que, el extremo de 31 años aún no pudo debutar en la temporada y solamente integró la lista de convocados del pasado 21 de febrero en el partido de 32avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, el ex Boca no logró sumar minutos y tampoco volvió a estar entre los concentrados.

“Va a depender de él, nosotros estamos atrás, tratamos de mimarlo y que se sienta bien y cómodo. Hay un profesional especialista en la materia para que lo vaya guiando y ayude a sacarlo de este tema que es muy complicado. Esperamos que pueda debutar otra vez y vuelva a ser jugador de fútbol aunque sea por un rato y empiece a confiar en él mismo”, agregó el presidente, en referencia a los inconvenientes relacionados a la salud mental del futbolista.

Por otra parte, el técnico del Fortín Gustavo Quinteros, dio su punto de vista sobre el futbolista que jugó su último partido oficial el 16 de abril de 2023, explicando: A Centurión lo estamos ayudando, dándole todo lo que está a nuestro alcance para que pueda recuperarse y estar bien. Él está en eso, entrenando y tratando de volver a ser un jugador profesional como lo fue siempre. Así que estamos ayudándolo y ojalá que lo podamos lograr. Para mí es un objetivo como persona recuperar a Ricky y tratar de que vuelva a ser el jugador que fue. Estamos en eso".

Fuente: 442