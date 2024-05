Enzo Fernández reapareció en el entrenamiento del Chelsea y ya piensa en la Copa América

Enzo Fernández hizo honor al Día del Trabajador, presentándose este miércoles primero de mayo en la sesión de entrenamiento del Chelsea a menos de una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente de la hernia inguinal que lo tenía a maltraer (fue operado el viernes 26 de abril).

El ex volante de River y Benfica no ensayó a la par de sus compañeros, pero sí inició labores diferenciadas en pos de retornar lo antes posible. En lo que queda del semestre no podrá participar de ninguno de los encuentros que le restan al conjunto de Mauricio Pochettino, pero su objetivo es alcanzar las condiciones óptimas para ser convocado por Lionel Scaloni para la Copa América de Estados Unidos.

Al respecto de su sorpresiva presencia, las redes sociales del Chelsea la destacaron con una publicación en la que se observa a Enzo Fernández sonriendo con sus compañeros. ”Mira quién vino a saludar”, fue la descripción. Tal posteo generó, enseguida, cientos de likes y de comentarios, en su gran mayoría, con buena onda y deseándole una pronta recuperación.

El mal momento deportivo del Chelsea

La temporada todavía no terminó, pero está a la vista de todos que el Chelsea no estuvo ni cerca de conseguir los objetivos planteados. Por los malos resultados de la anterior, en la actual campaña no tuvo compromisos internacionales oficiales, por lo que, de alguna manera, tenía cierta obligación sobre las competencias nacionales.

Sin embargo, no cumplió. En la tabla de posiciones de la Premier League se ubica noveno con 48 unidades (es decir, está quedando afuera de la UEFA Champions League, Europa League y Conference League). Además, perdió la Final de la EFL Cup con el Liverpool y fue eliminado por el Manchester City de la Semifinal de la FA Cup.

Fuente: bolavip