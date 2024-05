El mal momento de salud de Daniel Gómez Rinaldi, internado: "Los dolores más fuertes que tuve en mi vida"

Preocupación. Eso provocó Daniel Gómez Rinaldi en las redes sociales al mostrarse internado en una clínica. El periodista de espectáculos, que estuvo ausente por unos días en el programa de Canal 9 Qué mañana, encendió la alarma de sus seguidores y por eso se tomó un tiempo desde la internación para explicar su cuadro.

"Después de siete días puedo contarles lo mal que lo pasé con el dengue", arrancó el también panelista de Implacables. "El viernes me retiré de Qué mañana porque no me sentía bien. Como el jueves había tomado frío pensé que era una gripe. Sin embargo, los dolores que comencé a sentir el viernes se acrecentaron y el sábado fui a Medicus para ser atendido. ´Tenés todos síntomas de dengue´, me dijo la médica", relató Gómez Rinaldi.

Daniel Gómez Rinaldi

¿Cómo siguió la historia? El la describió así: "Esos días y los siguientes fueron terribles. Los dolores musculares y articulares que atravesé fueron los más fuertes que tuve en mi vida. Solo los que lo pasaron saben que los dolores no te permiten moverte y que lo único que querés es estar en la cama aunque todo continúe".

"Días y noches con fiebre. Ni las frazadas ni las bolsas de calor lograban frenar el frío. Sudoración y cambios de ropa. Pero los dolores continuaban. Levantarme para lavarme los dientes era una odisea. Imposible erguirme completamente. El lunes volví a Medicus. Nuevos análisis. Y el martes, la confirmacion: Dengue Positivo", sostuvo el miembro de Aptra.



Con ánimo de dejar un mensaje y explicar exhausitivamente lo que tuvo, Daniel prosiguió: "Los músculos y las articulaciones se endurecen o atrofian. No hay una posición en la cama en la que te sientas mejor. Duelen los homóplatos, los brazos, las piernas.

Se siente un agotamiento físico qué en algún momento el cansancio te vence y dormitás. Tu cabeza quiere dar ordenes como beber un sorbo de agua pero los dolores y el malestar son tan superiores que lo único que llegás a hacer es girar el cuerpo buscando otra posición en la cama".

"No tenés apetito. Rechazás el agua y no te interesa ver el celular. Sin embargo, la médica me ordenó: ´Tenés que comer para tomar el paracetamol y bebé mucha agua´. Cada paciente lo atraviesa de diferente manera. En estos días escuché historias de personas con fiebre durante siete días. Pacientes con rush o enrojecimiento en todo el cuerpo. Pacientes que tienen vómitos, descomposturas y todo tipo de malestares", aclaró.

Siempre acompañado por su círculo afectivo más cercando, hizo una especial mención a sus amores. "Quiero agradecer a mi familia que me cuida y contiene. A los médicos, extraccionistas, recepcionistas de Médicus. A mis amigos y compañeros de Qué mañana e Implacables, de Canal 9. Y a mis compañeros de Detrás de escena de Radio República. Gracias a todos ustedes por acompañarme y por los cientos de mensajes de buenos deseos", cerró.

Fuente: Paparazzi