Lo que se dice en las mesas: el mercado cree que el plan "motosierra y licuadora" no da para más

Sin pena ni gloria pasó para los mesadineristas el festejo del (¿Pacto?) del 25 de mayo, tan promocionado por su mentor el Presidente Milei, quien ante la inacción de la gestión oficial disparó la tempranera salida del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que dicho sea de paso el faltante de gas confirmó que la impericia no era exclusividad del kirchnerismo.

Por eso en el mercado siguen esperando algo nuevo porque el actual esquema de licuación y motosierra consideran que ya no da para más. Habemus dictamen, bienvenido el dictamen en el Senado de la Ley Bases y el paquete fiscal, pero de ahí a la implementación hay un largo camino aún, rememorando al jingle de Virginia Slims.

El Gobierno podrá mostrar su primer gol con el dato de inflación minorista de mayo que ronda, según los privados entre 4% y 5%, y donde por primera vez la interanual mostrará una baja. Sin embargo, ya tampoco será suficiente para calmar los ánimos. Es que las encuestas recién salidas del horno, que ya pululan entre operadores e inversores, muestran que por primera vez en varios meses la inflación bajó su importancia relativa en el ranking de preocupaciones de la gente, aunque siga liderando, y empezaron a ganar terreno temas como el desempleo y los aumentos tarifarios.

En los encuentros financieros se monitorea diariamente el devenir de conflictos provinciales como el misionero a sabiendas de que cada mes que los gobernadores no disponen del impuesto a las Ganancias sus tesoros tendrán problemas de liquidez, donde hasta la propia CABA ya no disfruta tanto del elixir de los ingresos sobre intereses de las Letras del Banco Central (BCRA).Mientras el Presidente sigue de viaje en viaje, hoy por hoy ni se escuchan cantos de sirena de parte de los fondos de inversión internacionales, nadie espera ni una garúa de inversiones por el momento.

Menguaron las visitas extranjeras pero es cierto que en los últimos meses fue incesante el desembarco de banqueros y fondos del exterior en busca de una visión más cercana del experimento libertario. Lo que se está viendo con mayor asiduidad es una nueva grieta, pero esta vez no en el ámbito político sino entre los economistas, y en particular entre los considerados “del palo”, es decir, que comulgan con las ideas liberales y ortodoxas. Cada vez son más los que se muestran críticos del Gobierno, de su accionar, sus medidas, sus políticas y de su comunicación.

Esto conlleva un esfuerzo de “bancar la parada” de parte de aquellos más afines al oficialismo, y sobre todo a Javier Milei, de quien se dicen primero “amigos” antes que colegas. Por eso los últimos cruces de espadas entre profesionales ultra reconocidos "market friendly" en el tema del atraso cambiario, de la desaceleración inflacionaria y el balance del BCRA, etc. que han dejado boquiabiertos a más de uno.

Al respecto fue muy comentada la casi arenga oficialista del economista Ricardo Arriazu en una conversación con inversores, quien a pesar de todo se ocupó en más de una oportunidad de desmentir que estuviera colaborando o asesorando a Milei como algunos colegas habían dejado trascender, sobre todo, cuando apareció la posibilidad de un régimen de competencia de monedas en lugar de la dolarización. Con relación a esta nueva grieta también cada vez son más los economistas y consultores que se quejan de la embestida oficial, de los llamados, de los ataques y maltratos en cada oportunidad que esbozan alguna crítica hacia la política económica.

Advierte por el fin de las excusas y el objetivo del triple dos

El cambio de timón en la Jefatura de Gabinete decantó varios encuentros entre allegados a la Casa Rosada y gente del flamante nuevo jefe de ministros y en uno de ellos se celebró la aparente buena acogida al nombramiento por parte del mercado, aunque se mezcló con la salida del dictamen, pero más se festejó, con alivio, el muy buen dato de cómo viene la recaudación de mayo, superando incluso a los más optimistas.

Ahora se espera cómo será el derrotero de la Ley y paquete ya que primero se trata en términos generales y luego capítulo por capítulo. Un conocedor del Palacio legislativo, explicó que si el Senado aprueba con las respectivas modificaciones, el proyecto va nuevamente a Diputados, donde para bien o para mal sentenciará su destino.

Ahora bien, constitucionalmente se pueden dar dos escenarios: se aprueba el proyecto modificado o Diputados insiste con el texto original. A pesar del optimismo oficial y el dialogismo con la casta puede ser un final abierto. Un viejo lobo del mercado advirtió a los interlocutores libertarios que mejor estén preparados porque una vez aprobada la ley se acabaron las excusas y la gente querrá ver acción y resultados.

“Lo que venga es toda tuya, no más herencia”, sentenció. Varias preguntas sobre el cepo y ninguna respuesta ni contundente ni orientativa. Como en otros cercanos tiempos pasados ahora se habla del triple dos, como objetivo deseado del Gobierno, 2% de "crawling", 2% inflación y 2% de tasa de interés. Muy difícil. Casi nadie lo ve. Y como todas estas personas tienen ahorros e inversiones sobre el final empezaron a compartir visiones y apuestas, donde se vio más comodidad en posiciones de "carry" en la curva corta, sobre todo si es plata para capital de trabajo y en el tramo largo CER, el "hard dollar" parece que no convence por el riesgo paridad.

Uno de los interlocutores privados señaló que para el mercado el mayor riesgo es que antes de fin de año el tipo de cambio real vuelva a los niveles previos a la devaluación de agosto pasado. En otro encuentro se especuló mucho con el destino de los casi $14 billones del Tesoro estacionados en el BCRA y en el sistema, luego de la última licitación de letras.

Un desconfiado consultor de la City puso el tradicional acento en el estrangulamiento financiero de mitad de año con pago de aguinaldos, etc. Allí un gestor de fondos tiró el dato, de una flamante encuesta que aún no vio la luz, que hay más de un 60% de la población que tiene miedo a perder el empleo o que un familiar lo pierda, lo que marcará la cancha de la tolerancia social ante el dolor del ajuste.

Otro colega más preocupado por el entuerto CAMMESA recomendó monitorear los bonos de empresas vinculadas al tema que en las últimas ruedas vieron trepar el volumen de negocios en el mercado secundario. Al respecto, un hombre del Gobierno señaló que podría ser factible que las tesorerías de las empresas involucradas empezaran a cerrar posiciones anticipando una potencial ola de liquidaciones, y recordó que las últimas empresas en aceptar el acuerdo por la deuda reciben Bonares.

Blend de mujeres del mercado

También hubo encuentros de mujeres del mercado, como por ejemplo el Summit organizado por ConoSur Investments (CSI) en el Hotel Alvear donde disfrutaron de una jornada de aprendizaje y conexión que arrancó con un enriquecedora charla a cargo de Mariana Pinto, Head of Business Development de CSI, quien abordó temas fundamentales como el bienestar financiero y el trayecto profesional que cada mujer transita.

Pero además hubo tiempo para tomar un respiro y sumergirse en el mundo del té de la mano de Inés Berton, dueña de Tealosophy, quien contó su historia y brindó su conocimiento, y al final cada una de las invitadas armó su propio blend de té.

En una animada mesa de ejecutivas de multinacionales se comentó sobre la demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su matriz Live Nation Entertainment que le “enchufó” el Departamento de Justicia de EE.UU. Al parecer las acusa de operar un monopolio ilegal que inhibe la competencia y de inflar los precios de las entradas a eventos, o sea, una conducta ilegal y anticompetitiva para ejercer control monopólico sobre la industria de eventos en vivo en EE.UU. a costa de los fans, artistas, pequeños promotores y operadores.

La amenaza apunta a disolver Live Nation-Ticketmaster y ya se unieron a la demanda unos 30 estados. Dijo una conocedora del tema que la gota que rebalsó el vaso fueron los fallos tras la venta de entradas para la gira Eras de Taylor Swift en 2022.

Dicen que la empresa se defendió y culpó del aumento de los precios de las entradas a la suba de los costos de producción, la popularidad de los artistas, la venta online que revela la disposición del público a pagar mucho más de lo que cuestan las entradas primarias.

Una ejecutiva experta en el negocio recordó que Live Nation y Ticketmaster se fusionaron en 2010, creando una entidad dominante en la industria de eventos en vivo, y señaló que a través de Ticketmaster, Live Nation controla aproximadamente el 80% o más de las principales entradas para conciertos de las principales salas. Podría ir tomando nota el Gobierno libertario.

También se habló de la tasa de interés en EE.UU. y una comensal recomendó cambiar de tema porque si el propio premio Nobel de Economía, Paul Krugman, había afirmado que no está para nada claro hacia dónde se dirigen los niveles de las tasas a medio plazo, y que sobre las tasas de interés estaba completamente confundido, ¡qué quedaba para el resto de los mortales! Hubo algunos chismes sobre el libro de pases y se mencionó a la incorporación de Balanz de John Montgomery (ex Santander donde gestionó renta fija latinoamericana) para su equipo de Reino Unido como director y Senior Emerging Markets Trader.

La llegada de Montgomery sigue a la reciente incorporación de Pardeep Dhillon (ex Fideuram y ex Macquarie Bank), otro Senior Emerging Markets Trader. También contrataron a Pablo Waldman (ex Inviu, StoneX, Banco Comafi) como Team Leader reportando a Andrea Manavella. Algo que también fue jocosamente comentado fue la publicación del equipo de campaña de Biden de una oferta de trabajo de un “administrador de memes”, lo que delata el hecho de que el candidato demócrata está perdiendo apoyo entre los votantes jóvenes y que unos pocos memes bien ejecutados podrían revertir esa situación.

En cuanto a eventos internacionales los que más eco tuvieron fueron el de BECON Investment Management que reunió a varios gestores de fondos en Londres para debatir experiencias y perspectivas de los negocios en Latinoamérica. El que abrió el evento fue el autor británico de bestsellers Tim Marshall que brindó información sobre el panorama geopolítico actual y las posibles implicancias para los inversores.

El otro evento muy comentado fue el de EMTA en Zúrich donde se debatieron las perspectivas macroeconómicas mundiales, los efectos de las elecciones estadounidenses, la geopolítica, los flujos de clases de activos de los mercados emergentes, las elecciones sudafricanas, las reformas estructurales en Egipto y Argentina y la reestructuración de Ucrania. El foro de EMTA contó con Hans-Christian Wietoska (Deutsche Bank), David Cowan (Citi), Peter Wietrak (Julius Baer), Sergio Trigo Paz (UBP) y Carlos de Sousa (Vontobel).

Con información de www.ambito.com