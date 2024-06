«He estado al límite de las cachetadas»: Luis Juez reveló la fuerte discusión que tuvo con Martín Lousteau

Luis Juez dio a conocer cómo es su relación con Martín Lousteau luego de haberlo acusado de ser funcional al kirchnerismo. El senador cordobés reveló qué sucedió con su par radical tras cuestionarlo por trabar el avance de la Ley Bases y paquete fiscal. En ese sentido pidió que se realice una sesión especial para poner en evidencia aquellos que votaron el aumento en las dietas.

Pocas horas después de que el oficialismo consiguiera dictamen para llevar el debate de la Ley Bases al recinto, Luis Juez salió enfurecido contra Martín Lousteau: «Me cupa un huevo. Este tipo fue el mismo día que votó con la manito y, al otro día, le dijo a los periodistas que un senador no podía ganar lo mismo que un cajero de banco. Ahora resulta que tiene que ganar lo mismo que un director de escuela«, sostuvo.

En esta nueva explicación del radical por querer tener de sueldo lo mismo que un director de escuela, mereció el análisis del cordobés: «Es un problema de él, que lo explique él. El enojo y la vanidad son pecados que no te permiten ver la realidad. Estamos hablando de un tipo muy inteligente pero extremadamente vanidoso y la vanidad te enceguece. En los últimos 30 días fue vocero del kirchnerismo en el Senado«, subrayó en Neura.

Su embate contra Lousteau continuó rememorando el día que la CGT realizó el paro general y la facción de Unión por la Patria no se presentó en la comisión que estaba pactada: «Dije públicamente para qué querés que vengan si Lousteau los representaba de la forma más maravillosa», disparó.

Enseguida, Luis Juez reveló el cruce personal que tuvo con el presidente de la UCR personalmente: «Estamos a gritos pidiéndole un instrumento para que este Presidente arranque. No voy a mezclar las cosas y he estado al límite de las cachetadas con Lousteau los últimos 30 días. He sido muy duro, pero le dije la verdad«, confesó.

Finalmente, detalló cómo fue el encuentro que tuvo lugar en las afueras del Congreso: «No tengo ningún problema, ya le dije que no me joda porque va a sacar lo peor. Se lo dije hace 20 días atrás, en la puerta del Senado, que no hablemos más, que él haga la suya y yo hago la mía. Que no me esté preguntando por qué digo una cosa u otra«, sentenció Luis Juez.

Con información de www.elintransigente.com