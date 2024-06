Imanol, el hijo de Miguel Angel Rodríguez, fue víctima de un violento robo en su casa y tomó una decisión terminal

El joven artista e hijo del reconocido actor argentino sorprendió cuando en las últimas horas publicó entre sus historias de instagram un extenso, conmovedor y estremecedor relato donde en primera persona cuenta la pesadilla que vivió cuando tres hombres ingresaron a su departamento.

Entre la seguidilla de robos, hurtos y episodios de delincuencia que estamos acostumbrados a escuchar en nuestro país, esta vez le tocó a Imanol Rodríguez estar en el lugar de las víctimas a quien no solo le arrebataron pertenencias sino que lo obligaron a dejar el lugar que consideraba su hogar.

Intentando sobreponerse de la situación traumática que le tocó vivir y a modo de catarsis con su comunidad virtual, el hijo de Miguel Angel Rodríguez escribió: “Hoy termina una etapa en mi vida. Con un sabor agridulce decidí forzosamente irme del departamento donde viví durante dos años”.

“Donde lo elegimos con Tati (Roust, su ex novia) para poder empezar a convivir, que luego no funcionó, pero que por suerte pude convertirlo en mi hogar, en el lugar donde me sentía seguro, donde nada malo podía pasar. Todos los días quería volver”, continuó Imanol.

EL DRAMA QUE ATRAVIESA IMANOL

Indignado, dolido y quizás con un poco de bronca por lo que le sucedió, el joven actor en su descargo siguió: “Disfrutaba mucho de quedarme el día entero ahí adentro, de que vengan amigos o familia a comer, charlar. Todo ahí siempre estuvo bien hasta que hace dos semanas lamentablemente viví un episodio que no se lo deseo a nadie en el mundo”.

“Tres personas decidieron aleatoriamente (creo) violar mi intimidad y agredirme con tal de llevarse algo. No es para ahondar en detalles. Lo que se llevaron por suerte fue material, pero necesitaba hacer algún descargo de este tipo”, resumió Imanol.

Finalmente, el hijo de Miguel Angel Rodríguez concluyó: “El día de hoy me movilizó bastante. Por suerte los amigos y la familia nunca faltaron y tengo de sobra. Estoy feliz por eso. Me demostraron que van a estar siempre. Lo único que queda es seguir para adelante y agradecer estar vivo”.

Fuente: TN