1.606 motos retenidas en la gestión Viotti. ¿Medida de prevención o de recaudación?

El clima de la extensa jornada fue mayormente armonioso, más allá de que algunos temas fueron más difíciles que otros. La oposición había anticipado 107 preguntas, mientras que el oficialismo 13. Luego de unas palabras de inicio por parte del presidente del Concejo, Lisandro Mársico en las que explicó la metodología de la reunión, el secretario Nicolás Abdala comenzó a leer las preguntas del oficialismo por haber ingresado primero. En tanto, la oficialista Mabel Fossatti fue la única concejal ausente por motivos de duelo.

Tal como se publicó este sábado, Bottero se hizo cargo de brindar el informe casi en su totalidad y solo al final de la reunión se sumó el secretario de Prevención y Seguridad Juan Manuel Martínez Saliba.

Lo que sigue es lo más importante que dejó el informe de gestión por secretaría.

Secretaría de Gobierno y Modernización

Tema tránsito: “Todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches lo estamos controlando. Hasta el 24 de mayo se retuvieron 1606 motos y 52 autos”, respondió Bottero, quien defendió enfáticamente el regreso de los controles en las calles desde enero de este año, a diferencia del año pasado cuando habían disminuido sustancialmente.

En tal sentido, el regreso de los controles vehiculares implicó además un ordenamiento del personal en el área de Protección Vial y Comunitaria, que depende del propio Bottero.

Secretaría de Obras Públicas

El funcionario detalló la obra de cloacas en los barrios Brigadier López, Pizzurno y 17 de Octubre. El colector de Estanislao del Campo fue restaurado, lo que permitió conectar estos barrios. En el barrio La Cañada se tiene la obra recuperada en un 20%, siendo la idea tratar de cumplir con los plazos originales (fines del 2025). En obras menores, se destinará la totalidad para la compra de luminarias LED.











Ver esta publicación en Instagram























Una publicación compartida por Germán Bottero (@germanbottero)

Servicios Públicos

En respuesta al estado de los rodados del Municipio, Bottero expresó: “No quiero caer en subjetividades, por eso traje desde la Subsecretaría de Servicio Público y Ambiente el estado de todo lo que tenemos y las condiciones en las que están en base a una evaluación. Sí les puedo decir que el parque rodado del Municipio no está en un estado ideal, sino lejos de eso”.

En cuanto a vehículos retenidos: “Es nuestra prioridad recuperar todo lo que pueda volver a la calle cuando las condiciones del vehículo lo permitan”.

Secretaría de Prevención en Seguridad

Denuncias por robos de metales desde noviembre de 2023 a marzo de 2024: “De tener casi 100 denuncias en diciembre, enero y febrero, pasamos a tener una en marzo y otra en abril. Aún así, no creemos que solucionamos el problema. El peligro migra”.

Cámaras de seguridad: “Se comprarán 142 cámaras con los 127 millones llegados del Plan Incluir (42 domos, 99 fijas y 6 para móviles de la Gur)”.

Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo

Programa Rafaela Impulsa: “Le quedó a esta gestión cumplir con 21 millones de pesos prometidos y entregados correctamente el año pasado, de los cuales ya hemos entregado más de la mitad”.

Preguntas de la oposición

Se contestaron 107 preguntas. A continuación, se brinda un detalle de la mayoría de las respuestas. En varias oportunidades, la oposición recalcó errores en la comunicación oficial.

Secretaría de Gobierno y Modernización

Digitalización de procesos municipales: “Hemos retomado esta idea y estamos capacitando al personal. Ustedes como concejales van a tener que autorizar al Ejecutivo sobre este avance en la digitalización de los procesos”.

Personas que compone el total de personal político del DEM: “Somos 29, y les dejo el detalle: un intendente, 8 secretarios, 4 subsecretarios, 16 integrantes del gabinete”.

Denuncias de violencia laboral: “Le pregunté al gremio que es el receptor de denuncias y no ha habido. Situaciones sí ha habido, que han generado apartamiento de funciones”.

Programas: “Un montón de programas hoy no los entendemos como prioritarios, en todo caso les estamos dando otra mirado u otro nombre. Muchos no se ejecutan, otros se van a sobre ejecutar y otros directamente no. Esto es parte de nuestra construcción como gestión. En cuanto a educación vial, nuestro objetivo está puesto en los niños con el programa Me Muevo Seguro, y para jóvenes Mi Primera Licencia. También nos vamos a acercar a empresas para trabajar con los empleados en cuestiones viales”.

Juzgado de Faltas: “El lunes 3 de junio empieza el nuevo juez de Faltas del Juzgado Tres, Juan Marcuzzi”.

Uso de la vía pública: “Hemos hecho muchísimos controles en el cartel de Rafaela. Las denuncias de los vecinos son constantes. Tratamos de estar lo más presentes posible. Incluyo otro sector conflictivo que es el Balneario. Vamos con una cuestión disuasiva”.

Vecinales: “El primer acto de esta gestión fue juntar a los 42 presidentes vecinales de aquel momento. Hay muchos reclamos en las vecinales. Marcia Tamagnini es quien coordina el área”.

Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente

Transporte público: “No se prevé la compra de nuevas unidades, si tratar de que funcionen lo mejor posible”.

Plan de pavimentación: “Avanzar con la obra más cerca de fin de año. Vamos a esperar que las condiciones estén dadas”.

Camino 6: “Lo vamos a hacer en convenio con Vialidad provincial. El proyecto está presentado y aprobado. Ya está la empresa que va a trabajar. Podemos hablar de junio o julio como meses de inicio de obra”.

Obras públicas: “No es el mejor momento para la obra pública. Aún así tenemos algunas cosas para mostrar. Desde Nación no hay prevista obra pública. Nuestra prioridad es activar el cuarto módulo de cloacas. En la provincia: hospital, Camino 6, Ruta 70, Caminos de la Ruralidad y un programa de ordenamiento urbano que esta gestión va a destinar a los municipios. La obra pública municipal estará enfocada en cloacas y recambio de luminarias LED”.

Vivienda

219 Viviendas: “Los terrenos no van a correr ningún riesgo porque fueron donados con cargo, y esto al no avanzar, van a seguir con el mismo que será “Soluciones habitacionales para los rafaelinos”. La obra se licitó en el 2022, se adjudicó y en el 2023 se dejó caer. Esto obligaba a reabrir un nuevo proceso licitatorio. El IMV sigue disponiendo de esos lotes y nosotros vamos a seguir intentando encontrar alguna otra solución habitacional”, informó Bottero. Y mencionó también el sorteo de los 315 lotes, las 10 viviendas del barrio Mora que se entregaron, los programas de entregas de materiales que se van a retomar, y las escrituras que la Provincia vino a entregar hace un par de meses “que son una tranquilidad para muchos rafaelinos”. “Las 48 viviendas del barrio San José son del gobierno nacional, tanto el ente ejecutor como el financiamiento”, expresó. La oposición preguntó por la posibilidad de algún financiamiento local, u alguna otra alternativa. “Con un 63% de obra avanzada, la gente no puede ingresar a vivir porque hay una contratista que no fue desadjudicada. Hay una cuestión legal. Además, no están en condiciones de ser habitadas”, contestó el secretario.

Secretaría de Cultura y Educación

Festival de Teatro: “De Nación no va a venir ningún aporte. Con el Ministerio de Cultura de la Provincia hasta ahora no hemos llegado a un acuerdo. Algo van a aportar, no sabemos cuánto. Lo que va a aportar el Municipio será un presupuesto que duplique al de 2023”. En cuanto a artistas para eventos y festividades, anticipó que se trabajará con artistas de la ciudad.

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Reducción del 40% de horas extras: “Simplemente hubo una política de que cada secretario evalúe las horas extras, y en virtud de eso, decida otorgarlas o no, pero no a costa de sacrificar ningún servicio”.

Tasa Municipal: “Estamos en un 70% aproximado de cobro. En el dato del 50% que se informó hace unos días no se contemplaba que una gran cantidad de rafaelinos pagaron la Tasa por adelantado en enero”; y el rafaelino que paga la tasa en enero, no la va a pagar en febrero, ni en marzo, ni en ningún mes. Marzo fue el mes más complejo. Con los impuestos provinciales, en febrero se produce un importante aumento porque mucha gente decide pagar la tasa o el inmobiliario de contado”.

Plazos fijos: “Al momento de tomar la gestión teníamos constituidos dos plazos fijos en distintas entidades bancarias. Hoy tenemos cinco constituidos por un total de 2.253 millones de pesos, de los cuales hay algunos que tienen una afectación específica, por ejemplo, fondo de cloacas de barrio La Cañada. Los 500 mil dólares comprados no están en plazo fijo y van a ser para compra de equipamiento”.

Con respecto a la ordenanza de compra directa, le contestó al concejal Juan Senn: “En febrero no eran estos números, había recaudación que todavía no se había generado, y como gestión nueva estábamos viendo. Si esa compra directa hubiera tenido algunos días más, quizás la hubiéramos utilizado”.

Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia

Sistema informático municipal: “Estamos en un proceso de migrar el servidor hacia otra nube para garantizar el resguardo de nuestra información. Tenemos una base de más de 13 millones que hay que migrar”.

Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo

Cooperativas: “No está en mente sacar ninguna de ellas. Hay gente que hace muchos años que está, en todo caso pensemos en mejorar sus condiciones y servicios. El trabajo que hacen es valioso para la ciudad”.

Apoyo a empresas: “Generando siempre un canal abierto con todo el empresariado y la gremial empresarial local que sabemos que siempre es muy activa”.

Cursos de capacitación: “146 personas pasaron por diversos cursos”.

Programas nacionales: “Talleres de orientación laboral por 3,5 millones de pesos. Es una cuestión que todavía está en proceso y no han llegado todavía al Municipio. A los beneficiarios, llegarían más de 28 millones de pesos en becas”.

Secretaría de Intendencia y Comunicación

Eliminación de publicaciones de Instagram de la gestión anterior: “Están archivadas, no están perdidas. Simplemente no son de acceso”.

Secretaría de Desarrollo Humano y Salud

Viandas: “En los primeros cuatro meses el número de viandas se mantuvo estable. No se quitaron ayudas alimentarias. Sí se reordenaron algunas. Estamos notando un incremento en el pedido, que vamos a tratar de atenderlo”.

Línea de atención 147: “Estamos pensando en un gran centro de recepción de denuncias de todo tipo, fundamentalmente las que tienen que ver con Vecinales”.

Personas en situación de calle: “Hay un relevamiento técnico que lo continuamos. No presenta mayores alteraciones en su cantidad. Estamos trabajando en la posibilidad de que haya algún alojamiento transitorio en horas de la noche para dar respuesta a esta problemática. Hablamos, de más o menos, de 10 personas”.

Merenderos: “El Municipio hace algunos aportes. Se hicieron cambios en el modo de registrarlos. Se los ha auditado, pero no se les ha cortado los suministros en tanto continúen con su trabajo”.

Dengue: “En la mesa de transición se habló sobre un proceso de formación de agentes promotores. Llegamos tarde con las acciones. Tenemos que realizar el proceso de promoción durante la primavera y tratar de tener un verano más tranquilo”.

Secretaría de Prevención y Seguridad

Guardia Urbana: “Está compuesta por 59 agentes. En el Centro de Monitoreo hay 29. Se está avanzando en una convocatoria interna para cinco operadores de cámaras más. Siete móviles, 4 en reparación. El estado de los móviles es variable. Hay 13 motos en funcionamiento, dos en reparación”.

Llegado casi al final de la reunión, se sumó a la mesa el Secretario de Prevención y Seguridad Juan Manuel Saliba y respondió numerosas preguntas sobre su área de trabajo.

Planes Incluir Seguridad y Vínculos: “Provienen del gobierno provincial. Con el programa Vínculos (20 millones) nos propusimos mejorar la tecnología del Centro de Monitoreo”.

Vecinos en Alerta: “Es un programa genérico que tiene que ver con el vecino comunicado con el Municipio a través de la Secretaría de Prevención y Seguridad. La denuncia que se puede llegar a hacer es consensuada con el vecino. Es una herramienta más de seguridad que tenemos además de Ojos en Alerta que es anónimo. Las vecinales se van sumando de a poco”.

“Tenemos que seguir trabajando en seguridad, pero hemos tenido una baja de robos importante. El robo de metales en la ciudad era tremendo, y gracias a los trabajos realizados bajó mucho. Muchos de estos hechos tenían que ver con el consumo, el cual es un problema serio”.

Programa de videovigilancia público privado: “Se va a analizar bien. Es todo un combo y no estaba cerrado el sistema que se iba a implementar. Es un desarrollo que se tiene que hacer”.

“Con el Intendente planteamos duplicar la cantidad de vehículos y personal de la GUR en calle. Por eso estamos pensando en ampliar la flota de móviles”.

Para finalizar manifestó: “Entendemos que hay muchos pasos a seguir. Estamos en un camino complejo. Si bien los índices han mejorado, tenemos que seguir comprometidos con la seguridad. Quedo a disposición para lo que necesiten y esperemos podamos seguir trabajando como corresponde”.

Con información de La Opinión