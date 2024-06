Mechi Lambre, la mala de “Violetta”, está embarazada y reveló de qué vivirá tras su alejamiento de los medios

Un baby boom sacude al mundo del espectáculo. Esta vez, la que hizo un feliz anuncio fue Mechi Lambre, que se encuentra embarazada de tres meses junto a su pareja, el empresario gastronómico Ezequiel Freidzon. En diálogo con TN Show, la actriz que muchos recuerdan por su papel de villana en Violetta y que con su talento y perseverancia logró despegarse del mote de “chica Disney”, contó detalles de este hermoso momento que transita y dio una primicia: confirmó su alejamiento de los medios para dedicarse a su bebé.

“Lo empezamos a buscar hace muy poco, así que me la veía venir. De chica ni pensaba en tener un hijo, honestamente. Pero más a menos alrededor de los 20 años me lo empecé a plantear. Ahora tengo 31. Soy de procesos largos, pero seguros”, expresó entre risas.

Mercedes reconoció que ya empezó con los antojos, y también con los malestares: “Creo que mi primera sospecha de que estaba embarazada fue un día que nos sentamos en un cafecito y me pedí 2 roll de canela. Eran enormes y a mí no me gusta lo dulce. Ahí dije ‘raaaro’. El cuerpo se me alborotó un poco. Náuseas, vómitos, la presión baja... Anduve con mucha cara de cansada. El cambio hormonal también mueve emociones, así que cuando empecé a ver que estaba hecha percha preferí quedarme un poco más en casa. Sigo esperando ese día mágico en el que todos dicen que desaparecen las molestias”.



Mechi Lambre será mamá primeriza

La joven que apenas pasó las tres décadas de vida le confió a TN Show que tanto su familia como la de su marido están felices con esta dulce espera. Por ahora a ella le cuesta visualizar qué tipo de mamá será, pero si de algo está convencida es de no existe ningún manual que enseñe de qué forma hay que criar a los hijos.

“Confío más en estar sensible ante las necesidad y los deseos que vaya teniendo mi hijo e ir guiándolo con amor”, sostuvo, pero aclaró que si le plantea el deseo de incursionar en los medios como ella su respuesta será contundente: “Re banco, pero le permitiría trabajar un poco más de grande. No sé si en la niñez, quizás a partir de los 15 años”.



Por último, Mechi dio por hecho su alejamiento de la TV, aunque no vivirá un año sabático. “Tenía varios proyectos en los que decidí dar un paso al costado. Hoy mi prioridad es mi embarazo y hacer todo para que el bebé esté bien. Prefiero quedarme en casa con las redes sociales y laburar desde ahí, que los horarios los manejo yo y no necesita tanta presión”, cerró entusiasmada y expectante por conocer a la luz de sus ojos.

Fuente: TN