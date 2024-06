Un asistente de Mac Allister dijo que otro campeón del mundo fue quien tuvo un encuentro con Rocío Robles

Este lunes circuló la versión de que Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Ailén Cova con Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul. Después de que se convirtiera en uno de los temas del día, el agente de prensa del futbolista del Liverpool rompió el silencio y mandó al frente a otro jugador que supuestamente sí estuvo con la periodista que trabaja como panelista en F3 (ESPN).

El representante rompió el silencio en LAM (América) a través de un mensaje que le envió a Ángel De Brito. “Fake news”, leyó el conductor del ciclo. Luego, leyó lo que acababa de recibir: “Hoy están tratando de instalar maliciosamente que Alexis salió con la periodista Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul donde había cientos de personas del ambiente del fútbol”.

Lo inesperado fue que el asistente de Alexis terminó por mandar al frente a De Paul, otro campeón del mundo. “La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, dijo Ángel. Y completó: “O sea que me está confirmando que estuvo con Rodrigo de Paul. Le agradecemos a Ramiro Rodríguez”.

Qué había dicho Rocío Robles sobre su supuesto affaire con Alexis Mac Allister

Las palabras del representante de Alexis Mac Allister coincidieron en gran parte con lo que expuso Rocío Robles en diálogo con el periodista Santiago Sposato, también integrante de LAM. “Me acaba de contestar ella y me dice: ‘frío, frío’”, aseguró el cronista que intentó conseguir de primera fuente la confirmación del supuesto affaire.

Además, a pesar de la gran repercusión que inevitablemente iba a tener sus palabras, la panelista del ciclo que conduce Martín Souto en la señal deportiva le hizo una inesperada revelación a Sposato.

“Me está chateando y lo voy a leer textual: ‘Fue con otro. Pero no me interesa que se sepa, estoy soltera. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer’”, completó el periodista.

Fuente: 442